عمر فرج يكشف تفاصيل استكمال مشروع الفنان الراحل محمود الجندي المسرحي

تحدث الفنان الدكتور عمر فرج، أحد أبطال مسلسلي سلسال الدم وأفراح إبليس، عن مسيرته الأكاديمية والفنية، مؤكدًا حرصه على استكمال مشروع الفنان الراحل محمود الجندي المسرحي.

وقال عمر فرج خلال استضافته على قناة صدى البلد: "أنا أستاذ الدراما والنقد ورئيس قسم المسرح والدراما بكلية الآداب جامعة بني سويف، وعضو نقابة الممثلين منذ فترة طويلة، بالإضافة إلى كوني ممثلًا تلفزيونيًا وكاتبًا مسرحيًا، حيث ألفت مسرحية في قلوبهم مرض، التي قام ببطولتها وإخراجها الفنان الراحل محمود الجندي".

وأضاف: "حاليًا، أقوم بإخراج مسرحية جديدة لفرقة الفنان الراحل محمود الجندي في البحيرة، كجزء من مشروع العودة للجذور، في محاولة لاستكمال مسيرته الفنية التي كانت تهدف لإحياء المسرح".

أما عن أعماله التلفزيونية، فقال: "لي بعض المشاركات الدرامية، أبرزها مسلسلات سلسال الدم، أفراح إبليس، وكلمة حق"، مشيرًا إلى أن قلة ظهوره الفني تعود لانشغاله بالعمل الأكاديمي في مجال الدراما والنقد.