قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مسلسلات رمضان 2025| تيمة الانتقام تسيطر على حكيم باشا وإش إش وفهد البطل
جمال عبدالحميد : إمام عاشور يتعمد استفزاز الزمالك وجماهيره
استشرت عبد الله السعيد.. ميدو يكشف كواليس تعيين بيسيرو مدربا للزمالك
مسلسلات رمضان 2025.. القنوات المصرية والعربية العارضة لـ "الحلانجي"
قبل رمضان.. أفضل المكسرات لخفض الكوليسترول الضار وتعزيز صحة الدماغ
بلوجر شهير| الفنانة حنان ترك تكشف عن شخصية نجل شقيقها.. من هو؟
حلم الأجيال تحقق.. الخطيب يكشف تحديات إنشاء استاد الأهلي الجديد
بمبلغ ضخم.. "أوبن إيه.آي" ترفض عرضاً من ماسك لشراء الشركة
إعلامي عن استاد الأهلي الجديد : قلعة المجد القادمة
المجموعة العربية بالأمم المتحدة تدعو إلى رفض تهجير الفلسطينيين
روسيا تعلق على دعوة ترامب للعودة إلى مجموعة السبع الصناعية
ميدو عن مباراة القمة مع الأهلي: الزمالك هيلعب على المكسب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عمر فرج يكشف تفاصيل استكمال مشروع الفنان الراحل محمود الجندي المسرحي

محمود الجندي
محمود الجندي
عبد الخالق صلاح

تحدث الفنان الدكتور عمر فرج، أحد أبطال مسلسلي سلسال الدم وأفراح إبليس، عن مسيرته الأكاديمية والفنية، مؤكدًا حرصه على استكمال مشروع الفنان الراحل محمود الجندي المسرحي.

وقال عمر فرج خلال استضافته على قناة صدى البلد: "أنا أستاذ الدراما والنقد ورئيس قسم المسرح والدراما بكلية الآداب جامعة بني سويف، وعضو نقابة الممثلين منذ فترة طويلة، بالإضافة إلى كوني ممثلًا تلفزيونيًا وكاتبًا مسرحيًا، حيث ألفت مسرحية في قلوبهم مرض، التي قام ببطولتها وإخراجها الفنان الراحل محمود الجندي".

وأضاف: "حاليًا، أقوم بإخراج مسرحية جديدة لفرقة الفنان الراحل محمود الجندي في البحيرة، كجزء من مشروع العودة للجذور، في محاولة لاستكمال مسيرته الفنية التي كانت تهدف لإحياء المسرح".

أما عن أعماله التلفزيونية، فقال: "لي بعض المشاركات الدرامية، أبرزها مسلسلات سلسال الدم، أفراح إبليس، وكلمة حق"، مشيرًا إلى أن قلة ظهوره الفني تعود لانشغاله بالعمل الأكاديمي في مجال الدراما والنقد.

أفراح إبليس الراحل محمود الجندي الفنان الدكتور عمر فرج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات وتنفيذ الحزمة الاجتماعية أبرزها.. 5 هدايا من الحكومة للمواطنين في رمضان

زيادة المرتبات وتنفيذ الحزمة الاجتماعية أبرزها.. هدايا الحكومة للمواطنين في رمضان

مواعيد المدارس في رمضان 2025

مواعيد المدارس في رمضان 2025 .. تفاصيل رسمية الآن

استاد الاهلي

شعار الزمالك يظهر في تصميم ستاد الأهلي الجديد .. صور

الخطيب وزوجته

بكاء زوجة محمود الخطيب في حفل استاد الأهلي .. صور

صورة الزوج مع نجله محمد

العناية الإلهية أنقذت أطفالهما.. مصرع زوجين في المنوفية بسبب تسرب الغاز

الدكتور مصطفى مديولى

تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة 2025 .. موعد زيادة المرتبات والمعاشات

طقس معتدل

الأرصاد: الأسبوع القادم سنشهد فصول السنة الأربعة|تفاصيل

حالة الطقس

الأرصاد تكشف توقعات الطقس ودرجات الحرارة غدا

ترشيحاتنا

نهائى القرن

ظهور قاضية قفشة في حفل ستاد النادي الأهلي

ميدو

ميدو يوجه رسالة هامة لجماهير الزمالك بشأن تجديد زيزو

محمد صلاح

آلان شيرر:كنت مخطئا بتقديرى لإمكانيات محمد صلاح

بالصور

قبل رمضان.. أفضل المكسرات لخفض الكوليسترول الضار وتعزيز صحة الدماغ

المكسرات
المكسرات
المكسرات

أميرة سليم تبهر جمهورها في حفل عيد الحب على خشبة الأوبرا

أميرة سليم
أميرة سليم
أميرة سليم

بكاء زوجة الخطيب في حفل استاد الأهلي يشعل مواقع التواصل ويثير الجدل.. ما السبب؟

بكاء زوجة الخطيب في حفل استاد الأهلي يشعل مواقع التواصل ويثير الجدل
بكاء زوجة الخطيب في حفل استاد الأهلي يشعل مواقع التواصل ويثير الجدل
بكاء زوجة الخطيب في حفل استاد الأهلي يشعل مواقع التواصل ويثير الجدل

نسرين طافش تتألق بالأحمر في احتفالية عيد ميلادها والفالنتين

نسرين طافش تتألق بالأحمر في احتفالية مزدوجة بعيد ميلادها والفالنتين
نسرين طافش تتألق بالأحمر في احتفالية مزدوجة بعيد ميلادها والفالنتين
نسرين طافش تتألق بالأحمر في احتفالية مزدوجة بعيد ميلادها والفالنتين

فيديو

مسلسلات رمضان 2025

مسلسلات رمضان 2025| تيمة الانتقام تسيطر على حكيم باشا وإش إش وفهد البطل

ميرنا وليد

ما علاقة شريهان؟ .. ميرنا وليد‫ تكشف سرا عن فيلم الراعي والنساء وقرار سعاد حسني

سعاد صالح

سعاد صالح توجه رسالة لـ شريف مدكور بسبب تصريح عذاب القبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين.. بورًا عليهم

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: نصيب المرأة المصرية من قانون الإجراءات الجنائية الجديد

زينب عبد الرازق

زينب عبد الرزاق تكتب: غزة ملك لـ جدي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوت الإذاعة مجد لا يخبو

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الذكاء الاصطناعي واستراتيجيات التدريس

المزيد