مواعيد المحاضرات فى الجامعات خلال شهر رمضان الكريم 2025| خاص

يتساءل العديد من طلاب الجامعات عن مواعيد المحاضرات في الجامعات خلال شهر رمضان 2025 ، وذلك بعد أن أعلنت عدد من كليات الجامعات المصرية، مواعيد المحاضرات خلال شهر رمضان الكريم.

وأعلنت عدد من الكليات، تعديل جدول المحاضرات خلال شهر رمضان الكريم بما يتناسب مع الخريطة الزمنية للترم الثاني من العام الجامعي الحالي ، دون تغيير فيها، ومن المتوقع أن تُعلن باقي الجامعات، عن مواعيد المحاضرات خلال شهر رمضان.

مواعيد المحاضرات خلال شهر خلال رمضان

وتواصل موقع صدى البلد مع عدد من عمداء الكليات، لمعرفة مدة زمن المحاضرة، مؤكدين تقليل زمن المحاضرة بحيث أن تكون المحاضرة المقرر لها ساعة ونصف ستصبح ساعة فقط خلال شهر رمضان مع إمكانية تعويض أى جزء قى المقرر الدراسى بعد شهر رمضان وانتظام الدراسة.

ستنظم امتحانات منتصف الفصل الدراسى الثانى " الميد تيرم" خلال شهر رمضان وتعقد حضوريا بالكلية خلال الوقت المقرر والمحدد للمادة بالجدول الدراسى مع انتظام اعمال التصحيح أول بأول لامتحانات الميد تيرم بمجرد الانتهاء من المادة.