بلقطات رومانسية.. مي عمر تهنىء محمد سامي بعيد الحب على طريقتها الخاصة

نشرت الفنانة مي عمر عبر صفحتها الرسمية علي موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام ، فيديو يضم مجموعة من اللقطات مع زوجها المخرج محمد سامي .

وجاءت اللقطات لتكشف عن لحظات سعيدة عاشها الزوجين ، وقد حرصت مي عمر بهذ للقطات علي تهئنة زوجها بمناسبة عيد الحب .

تستعد الفنانة مي عمر لخوض الماراثون الرمضاني القادم بمسلسل “ إش إش ” ، والذي تلعب فيه دور راقصة شعبية .

تدور أحداث مسلسل إش إش في إطار شعبي حول عالم الراقصات، حيث تعمل إش إش كراقصة شعبية، إلى أن تحدث مفاجأة تقلب حياتها رأسًا على عقب.

مسلسل إش إش من إخراج محمد سامي، ويتعاون فيه مع مي عمر بعد أن قدمًا سويًا عددا من الأعمال، ومنها لؤلؤ، ونعمة الأفوكاتو، وتصبح علي خير، ونسل الأغراب، والأسطورة، وحكاية حياة.

ومن المقرر أن يضع هيثم نبيل وخالد نبيل الموسيقى التصويرية للعمل.

ومن المقرر عرض مسلسل “إش إش” في مصر عبر قناة mbc مصر ،أما في الخليج، فيعرض على شاشة mbc دراما، بالإضافة إلى منصة شاهد vip.



