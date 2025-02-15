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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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نبيل فهمي: مصر قد تواجه ضغوطًا سياسية ومالية بسبب رفض خطة ترامب

غزة
غزة
عادل نصار

حذر نبيل فهمي، وزير الخارجية الأسبق، من أن مصر قد تواجه ضغوطًا سياسية ومالية من الولايات المتحدة بسبب موقفها الرافض لخطة الرئيس ترامب المتعلقة بالفلسطينيين.

وأضاف نبيل فهمي، وزير الخارجية الأسبق، خلال حديثه في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر ، مساء اليوم الجمعة، أنه يجب على الدول العربية اتخاذ موقف موحد لدعم القضية الفلسطينية، مؤكداً على ضرورة وجود خطة بديلة تتماشى مع الرؤية المصرية ضد محاولات تحويل المنطقة إلى أداة في يد إسرائيل.


كما شدد نبيل فهمي، وزير الخارجية الأسبق، على أن هناك رفضًا واسعًا لهذه الخطة من قبل الشعب الفلسطيني والدول العربية، داعيًا إلى رفضها بشكل قاطع.

 

اخبار التوك شو غزة التهجير نبيل فهمي

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