محمد رمضان يكشف عن تفاصيل عن برنامجه " مدفع رمضان "

كشف الفنان محمد رمضان عبر صفحته الرسمية علي موقع الصور والفيديوهات الشهير “ إنستجرام ” ، عن تفاصيل برنامجه الجديد “ مدفع رمضان ”، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان الكريم .

وقال محمد رمضان : لية البرنامج أسمه مدفع رمضان ، علشان هيتعرض بعد آذان المغرب وهو الوقت اللي بتتجمع فيه الأسرة ، ولية هيتعرض علي dmc ، لانها القناه اللي أتعرض عليها أهم اعمال جعفر العمدة والبرنس ونسر الصعيد .

رمضان أحلى

وقبل أيام، مازح محمد رمضان جمهوره بشأن كتابة جملة رمضان أحلى على رأس النجوم ببوسترات مسلسلات رمضان ٢٠٢٥.

وشارك محمد رمضان جمهوره فيديو جديد عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، قائلا: “فى حاجة لاحظتها فى بوسترات رمضان عايز ألفت نظر بعض القنوات ليها وهى انكوا بتنزلوا بوسترات رمضان وبتكتبوا فوق النجوم رمضان أحلى ودى ممكن تضايق بعض الزملاء انصح بتغييرها لشهر الفرحة او حطوا صورتي جمب رمضان احلي”.

أغاني محمد رمضان

وفي يناير الماضي، طرح الفنان محمد رمضان أحدث كليباته الغنائية بعنوان “قطتي مبتخربش” عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب.

أحدث أعمال محمد رمضان

وكانت أغنية "أنا البلد" من آخر أعمال الفنان محمد رمضان التي حصدت أكثر من مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، والأغنية من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان كلوبيكس.