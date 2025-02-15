جمال حمزة: وجود ميدو وحازم إمام يخدم نادي الزمالك

أكد جمال حمزة، نجم نادي الزمالك السابق، أن المرحلة الماضية كانت صعبة للغاية، مشددا على أن المجلس نجح في إعادة ترتيب الأوراق من جديد.

وقال حمزة في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "وجود ميدو وحازم إمام سيفرق مع نادي الزمالك بسبب خبراتهم وهو أمر مميز للغاية والجميع يرغب بكل تأكيد في خدمة القلعة البيضاء حتى لو باستشارة فنية".

وأضاف: "نجوم الزمالك السابقين لا يتأخرون عن دعم ناديهم في كل الأوقات، والمجلس نجح في تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية رغم ضيق الوقت".