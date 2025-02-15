ميدو عن مباراة القمة مع الأهلي: الزمالك هيلعب على المكسب

كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو عن توقعاته لمباراة القمة بين الأهلي و الزمالك في الدوري الممتاز.

و قال أحمد حسام ميدو : الاهلي فريق كويس و الزمالك فريق كويس و اكيد يوم ٢٢ نادي الزمالك هيلعب علي المكسب و لاعيبة الزمالك العقلية بتاعتها عقلية فوز مش عقلية لاعب زي أي لاعب .

و أضاف ميدو :هننزل مباراة الاهلي عاوزين ثلاث نقاط و ان شاء الله نحققهم لو لقدر الله كان في تعادل أو هزيمة هنكمل مشوار الدوري بنفس العقلية و الدوري لسة طويل لسة متبقي دور تاني كامل .

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره بتروجت يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الـ 14 ببطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك أمام بتروجت في الدوري

يواجه الزمالك في مباراته القادمة ببطولة الدوري نظيره بتروجت، يوم الأحد 16 نوفمبر الجاري في تمام الساعة 4 مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من بطولة الدوري.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبتروجت في الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وبتروجت فى الدوري المصري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسعة الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.