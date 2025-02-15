ميدو عن بيسيرو: متفائل جدا بتوليه تدريب الزمالك وتغيير أسلوب اللعب

عبر الإعلامي أحمد حسام ميدو عن رأيه في مدرب الزمالك الجديد جوزيه بيسيرو.

وقال ميدو خلال تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «أون تايم سبورت» مع الإعلامى إبراهيم عبد الجواد: متفائل جدا بالتعاقد مع المدرب البرتغالى بيسيرو، وهذا ظهر بالحديث مع بعض اللاعبين وسوف يقوم بتنظيم أسلوب اللعب داخل الملعب.

تحدث المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو عن سعادته بتولي مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وقال بيسيرو في حواره عبر قناة الزمالك : "تواجدي مع فريق عظيم مثل الزمالك تحد كبير، ولدي خطة سأعمل عليها، وجئت إلى مصر للعمل مع اللاعبين والفوز بجميع البطولات .



وواصل:" الزمالك لديه كتيبة من اللاعبين وهم الأفضل في أفريقيا، وتواجدي لتطوير وتحسين أداء اللاعبين، وهدفي إسعاد الجمهور.

وأشار:" الزمالك يمتلك جمهور مهووس بالفوز إنه جمهور عظيم، وأريد منهم الدعم والوقوف مع الفريق.

وأضاف:" الجمهور يغضب من اللاعبين في الخسارة وهذا شئ طبيعي، وهدفي تحقيق نتائج إيجابية.

وقال:" نادي الزمالك يلعب مثل الأندية الأوروبية ولا يوجد مقارنة بينه وبين أي نادي، فهو فريق بطولات.

وتابع:" أفضل أن اتحدث عن الفريق كمجموعة، والخطة أن أبدأ في المرحلة الحالية للفوز في جميع المباريات، واعداد الفريق بشكل جيد.

وأضاف:" علينا الاستعداد بشكل جيد وتحقيق الفوز على بتروجيت رغم أنني ليس لدي الوقت الكافي.