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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

المجموعة العربية بالأمم المتحدة تدعو إلى رفض تهجير الفلسطينيين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم

دعت المجموعة العربية في الأمم المتحدة، الجمعة، إلى رفض فكرة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة "بشكل قاطع".

وجاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، طارق البناي، مع نظيريه الفلسطيني رياض منصور، والتركي أحمد يلدز، وسفراء عدد من الدول الآسيوية والإفريقية.

وأكد البناي أن مقترح تهجير الفلسطينيين من غزة يجب أن "يرفض بشكل قاطع".

وأضاف أن "المجموعة العربية ترفض رفضاً قاطعاً مثل هذا التهجير الذي يشكل انتهاكاً صارخاً للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والتي تحظر النقل القسري للسكان من الأراضي المحتلة، بغض النظر عن السبب".

وقال البناي إنهم يقدرون "الموقف الحازم للمجتمع الدولي في تأكيد عدم شرعية" مثل هذه المقترحات.

وأردف: "من الضروري رفض تلك المقترحات جماعياً وبصورة لا لبس فيها من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة".

بدوره، قال منصور: "ليس لدينا وطن آخر غير فلسطين، وسنعيد بناء قطاع غزة وفلسطين". وأعرب عن أمله أن ينتهي "الاحتلال غير الشرعي" الإسرائيلي قريباً.

الأمم المتحدة المجموعة العربية تهجير الفلسطينيين

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