تطورات إصابة بن شرقي وموقفه من المشاركة بلقاء الزمالك| تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد حسن، تطورات إصابة لاعب الأهلي أشرف بن شرقي، وموقفه من المشاركة بلقاء القمة أمام الزمالك.

وكتب أحمد حسن ، عبر فيسبوك: “أشرف بن شرقي خضع لأشعة جديدة اثبتت تعافي اللاعب من إصابته ولكن هناك تخوف لدى الجهاز الطبي في الدفع باللاعب خلال لقاء القمة خوفًا من تجددها مرة أخرى نظرًا لقوة المباراة”.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

وتنطلق مباراة القمة بين الأهلي والزمالك يوم 22 فبراير الجاري، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة على استاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الـ15 من مسابقة الدوري.

القنوات الناقلة

وتذاع مباراة القمة عبر قنوات اون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولة.

ويحتل النادي الأهلي، المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة بينما يحتل نادي الزمالك، المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة.