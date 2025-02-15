بسبب الإيقاف.. 8 لاعبين مهددون بالغياب عن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

تترقب جماهير الكرة المصرية بفارغ الصبر مباراة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، ولكن تلوح في الأفق أزمة قد تقلل من متعة هذه المواجهة، حيث يواجه 8 لاعبين من الفريقين خطر الغياب بسبب الإيقاف.

وحصل ثمانية لاعبين من الفريقين على بطاقتين صفراويتين في المباريات السابقة، مما يعني أن الحصول على بطاقة صفراء ثالثة في المباراة المقبلة سيؤدي إلى إيقاف اللاعب عن مباراة القمة.

لاعبوا الأهلي المهددون: مروان عطية وكريم نيدفيد.

لاعبوا الزمالك المهددون: أحمد مصطفى زيزو، حسام عبد المجيد، سيف الدين الجزيري، نبيل عماد دونجا، محمود بنتايج، وأحمد حسام.

غيابات الأهلي والزمالك في مباراة القمة

بالإضافة إلى اللاعبين المهددين بالإيقاف، يغيب عن الأهلي كل من يحيى عطية الله، وياسر إبراهيم، وكريم فؤاد للإصابة، ويغيب عن الزمالك كل من حمزة المثلوثي، وأحمد حمدي للإصابة، وناصر ماهر للإيقاف.