إسرائيل توجه رسالة مكتوبة لحماس على ملابس الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم

نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية صورا للأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم اليوم في عملية التبادل السادسة ضمن المرحلة الأولى لصفقة وقف إطلاق النار في غزة.

وأظهرت الصحف التي نشرتها وسائل الإعلام الإسرائيلية الأسرى الفلسطينيون وهم يرتدون ملابس رياضية "ترينينج" مرسوم عليها "نجم داوود" وعبارة "لن ننسى ولن نسامح" على ظهر الأسرى المفرج عنهم.

وقامت مصلحة السجون الإسرائيلية بتغيير ملابس الإفراج عن الأسرى، حيث ألبستهم ملابس رياضية تحمل نجمة داود وشعار مصلحة السجون الإسرائيلية (שב”ס)، إلى جانب عبارة: “لن ننسى ولن نسامح”.

في بعض جولات الإفراج السابقة عن الأسرى من السجون الإسرائيلية، تم تزويدهم بأساور تحمل شعار مصلحة السجون، كما تم عرض فيلم لهم عن الدمار في قطاع غزة.

وسلمت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس الأسرى الإسرائيليون الثلاثة المفرج عنهم وهم: ساغي ديكل-تشن (36 عاما) وساشا تروفانوف (29 عاما) وإيير هورن (46 عاما) في موقع تسليم في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وظهر مقاتلو من كتائب القسام يحملون أسلحة اغتنمت من جيش الاحتلال الإسرائيلي في عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر وخلال عبورهم إلى مستوطنات "غلاف غزة".

في المقابل ستفرج إسرائيل، اليوم، عن 36 أسيرا فلسطينيا محكوما بالسجن المؤبد و333 أسيرا من أسرى قطاع غزة الذين جرى اعتقالهم بعد السابع من أكتوبر.