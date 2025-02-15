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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد أول مباراة رسمية على ستاد الأهلي

ستاد الاهلي
ستاد الاهلي
حمزة شعيب

أعلنت القلعة الحمراء عن  تفاصيل مشروع ستاد الأهلي، الذي يعد من أهم وأكبر المشروعات الرياضية، خاصة أنه يمثل نقلة نوعية للنادي وجماهيره.

ويأتي المشروع ضمن خطة الأهلي لإنشاء مدينة رياضية متكاملة، تماشياً مع رؤية النادي المستقبلية.

موعد أول مباراة رسمية على استاد الأهلي

ومن المقرر أن تكون أول مباراة على استاد الأهلي بعد 200 أسبوع حسبما تم إعلانه من قبل شركة القلعة الحمراء.

فى قلب التاريخ بمعبد حتشبسوت بمدينة الأقصر، أعلنت القلعة الحمراء عن  تفاصيل مشروع ستاد الأهلي، حيث يعد استاد الأهلي من أهم وأكبر المشروعات الرياضية، خاصة أنه يمثل نقلة نوعية للنادي وجماهيره.

ويأتي المشروع ضمن خطة الأهلي لإنشاء مدينة رياضية متكاملة، تماشياً مع رؤية النادي المستقبلية.

استاد الأهلى الجديد 

ومن المقرر أن يتسع استاد الأهلي  لـ 42 ألف متفرج ويستغرق بناؤه 4 سنوات.

يجمع هذا الاستاد الحداثة والوظيفية، حيث ستكون المدرجات قريبة من الملعب دون مضمار، الأمر الذي يتيح للجماهير التفاعل المباشر مع اللاعبين. 

كما أن السقف المغطى بالكامل يحمي الحضور من الأمطار والظروف الجوية المختلفة، ما يجعله صالحًا للاستخدام في جميع الفصول.

ويتضمن مشروع استاد الأهلي مرافق مميزة، من بينها 80 جناحًا فاخرًا و72 جناحًا لكبار الشخصيات، إلى جانب كبائن VIB، ومطاعم، وكافيهات، وشاشة دائرية عملاقة في سقف الملعب تضيف لمسة عصرية للتجربة الجماهيرية. 

تم تصميم أرضية الملعب وفق أحدث النظم العالمية بما يسمح بإجراء الصيانة الدورية بسرعة وكفاءة دون تعطيل المباريات.

حفل استاد الأهلي.. لحظة تاريخية للقلعة الحمراء

أقيم حفل ستاد الأهلي في أجواء احتفالية مهيبة، حيث شهدت مدينة الأقصر واحدة من أهم المناسبات في تاريخ النادي، وهو الإعلان الرسمي عن تفاصيل استاد الأهلي الجديد، الذي يعد جزءًا من مشروع القرن للقلعة الحمراء. 

وقد تزين الحفل بوجود النسخة الأصلية من كأس العالم للأندية، التي زارت مصر لأول مرة، ما أضاف لمسة خاصة على الحدث.

صور استاد الأهلي الجديد

وظهر خلال الحفل صور لـ ستاد الأهلي، والذي ظهر مواكبا لأحدث الملاعب العالمية.

كم تكلفة استاد الأهلي الجديد؟

أحد أبرز التساؤلات التي أثيرت حول المشروع هو كم تكلفة استاد الأهلي الجديد؟ وقد أوضحت إدارة النادي أن التكلفة التقديرية للمرحلة الأولى من المشروع تصل إلى 4 مليارات جنيه، والتي تشمل إنشاء الاستاد والمتحف والفندق. 

أما المرحلة الثانية، التي ستتضمن الجامعة الرياضية والمول التجاري والملاعب الفرعية، فتصل تكلفتها إلى 4 مليارات أخرى، مما يجعل إجمالي تكلفة المشروع حوالي 8 مليارات جنيه.

أين يقع ستاد الأهلي الجديد؟

يقع ستاد الأهلي الجديد في مدينة الشيخ زايد، في موقع استراتيجي يسهل الوصول إليه من مختلف المحافظات. 

وقد تم اختيار هذا المكان بعناية لضمان أفضل تجربة للمشجعين.

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