مرموش يضيف الهدف الثاني لمانشستر سيتي أمام نيوكاسل بالبريميرليج

تقدم فريق مانشستر سيتي بهدفين دون رد على نظيره نيوكاسل يونايتد، حتى الآن، في إطار الجولة 25 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل مرموش هدفا أول رائعا من فوق الحارس في الدقيقة 19.

ثم أضاف مرموش الهدف الثاني بعد مراوغة لمدافع نيوكاسل ثم يسددها بقوة في الشباك في الدقيقة 24.

وشهد التشكيل الأساسي لفريق مانشستر سيتي تواجد الدولي المصري عمر مرموش.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: لويس، ستونز، عبد القادر خوسانوف، يوشكو جفارديول.

خط الوسط: نيكو جونزاليس، جوندوجان، سافينيو.

خط الهجوم: عمر مرموش، فيل فودين، وإيرلينج هالاند.