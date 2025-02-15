الفرعون المصري يبدع.. مرموش يسجل هاتريك لـ مانشستر سيتي في شباك نيوكاسل

يتقدم فريق مانشستر سيتي حتى الآن، بثلاثية نظيفة، على نظيره نيوكاسل يونايتد، في إطار الجولة 25 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل مرموش هدفا أول رائعا من فوق الحارس في الدقيقة 19.

ثم أضاف مرموش الهدف الثاني بعد مراوغة لمدافع نيوكاسل، ثم سددها بقوة في الشباك في الدقيقة 24.

وأحرز عمر مرموش الهدف الثالث (هاتريك) في الدقيقة 33، بعد تلقيه عرضية سحرية من سافينيو ليسددها في الشباك.

وشهد التشكيل الأساسي لفريق مانشستر سيتي تواجد الدولي المصري عمر مرموش.

تشكيل مانشستر سيتي

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: لويس، ستونز، عبد القادر خوسانوف، يوشكو جفارديول.

خط الوسط: نيكو جونزاليس، جوندوجان، سافينيو.

خط الهجوم: عمر مرموش، فيل فودين، وإيرلينج هالاند.