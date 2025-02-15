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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اختتام الملتقى الأول للاتحادات الطلابية لجامعة عين شمس بشرم الشيخ

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
حسام الفقي


استكمالا لرؤية جامعة عين شمس المستنيرة وحرصها الدائم على زيادة الوعي ورفع الحس الوطني لدي الطلاب ورفع المستوى الثقافي والعلمي لهم وتحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس  اختتم الملتقى الاول للاتحادات الطلابية لجامعه عين شمس فعالياته التي استمرّت على مدار خمسه ايام  بالمدينة الشبابية بشرم الشيخ.

جاء الملتقي باستضافة اتحاد طلاب كليه التجارة تحت اشراف  الدكتور خالد قدري عميد الكليه بالتعاون مع قطاع التعليم والطلاب - ادارة الاسر والاتحادات الطلابية

وفي مستهل الجلسة الافتتاحية قدم  سامح عوض الله  المنسق التنفيذي للملتقى الشكر لقطاع التعليم والطلاب علي رعايته والدعم الغير محدود لطلاب جامعه عين شمس في كافة الأنشطة  وقدم الشكر لإدارة الجامعة علي توفير كافة الإمكانيات اللازمة وتذليل ايه صعاب للخروج بالأنشطة  باحسن صورة لإعداد القيادات.

ويهدف الملتقي لاعداد كوادر طلابيه تساهم في رفعه الوطن وذلك بمشاركة ٣٠٤  طالب وطالبة  يمثلون مجالس الاتحادات الطلابيه من جميع  كليات الجامعة يتم تدريبهم لكي يصبح دور الطالب اكثر فعالية ،من خلال تنمية المهارات الشخصية لدى الطلاب ومنها مهارات القيادة والعمل الجماعي والتواصل والعرض والتقديم والتخطيط، بالإضافة إلى حل المشكلات واتخاذ القرارات وتنسيق سبل التعاون بين جميع مجالس اتحاد الكليات وهو ما يحقق لجامعة عين شمس الريادة دائما في مجال الأنشطة الطلابية وقام بالتدريب القائد أحمد عاطف.

هذا وابدت الطالبه وسام خالد رئيس اتحاد طلاب الجامعه  سعادتها للمشاركه في الملتقي الاول للاتحادات الطلابيه متمنيه ان يثمر الملتقي عن استفاده كبيره للطلاب المشاركين كذلك اعرب الطالب محمد منصور  عن تقديره لجميع المشاركين متمنيا تكرار  هذة التجربه التي من شأنها ثقل النشاط الطلابيّ وفي الختام  قدم الطالب رشاد عصام رئيس اتحاد كليه التجارة الشكر لجميع المشاركين مثمنا جهود الجامعة لرفع وعي الطلاب واكسابهم المهارات الشخصية والاجتماعية اللازمه لرفعه مجتمعهم .

جامعة عين شمس الجمهورية الجديدة رفع الحس الوطني

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