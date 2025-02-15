المنيا .. العثور على جثة شاب بأرض زراعية فى سمالوط

عثر أهالي مركز سمالوط شمال المنيا، علي جثة لشاب فى العقد الثاني من عمره ملقاة بأرض زراعية في ظروف غامضة، تم نقل الجثه لمشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات، يفيد بالعثور على جثة شاب عشرينى العمر، ويقيم بإحدى قرى المركز ملقاه بأرض زراعية.

وبالمعاينة والفحص، تبين أن الجثة لشاب يدعى" محمود. ب.ب ن " 26 سنة مقيم بإحدي القري وملقاة بأرض زراعية، تم نقل الجثمان الي مشرحة المستشفي التخصصى، تحت تصرّفات النيابة العامة.