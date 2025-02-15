نائب رئيس جمعية المصدرين المصريين يتوقع زيادة الحاجة للإنتاج الزراعي بحلول 2050

أكد مصطفى النجاري، نائب رئيس جمعية المصدرين المصريين، أن العالم يواجه تحديات كبيرة في مجال الغذاء، ومن المتوقع أن تتزايد الحاجة إلى زيادة الإنتاج الزراعي بحلول عام 2050.



وأشار "النجاري" خلال لقائه مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء اليوم السبت، إلى أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في التصنيف العالمي للإنتاج الزراعي خلال عام 2024، حيث قفزت 12 مركزًا لتصل إلى المرتبة 32 عالميًا.



وأضاف أن مصر سجلت نجاحات كبيرة في تصدير الموالح، إلا أن بعض المحاصيل مثل البرتقال، البطاطس، والبصل لا تزال تُباع بأسعار منخفضة، مما يستدعي التوجه نحو تصدير المنتجات الزراعية ذات القيمة المضافة الأعلى، مستفيدين من التكنولوجيا والعلم في تطوير القطاع الزراعي.



وفيما يخص الموارد المائية، شدد النجاري على ضرورة الاستفادة من مياه الصناعة، والتي تمثل حاليًا 20% من إجمالي المياه المستخدمة، داعيًا إلى تنويع مصادر المياه وتعزيز الابتكار في هذا المجال.



كما نوّه إلى الجهود التي يبذلها رجال الأعمال في دعم التعليم الفني، حيث قاموا بإنشاء 100 مدرسة متخصصة في التعليم الفني الصناعي والتجاري، مما يساهم في تأهيل كوادر جديدة قادرة على دعم قطاعي الزراعة والصناعة في مصر.