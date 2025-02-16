أخبار المنيا .. نجاح تعويم الباخرة السياحية الشاحطة في النيل .. افتتاح معرضين أهلاً رمضان بمغاغة

شهدت محافظة المنيا عدة أحداث مهمة على مدار اليوم.. فأعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا نجاح تعويم الباخرة السياحية التي تعرضت للشحوط في نهر النيل واستمرار رحلتها السياحية والتي على متها 40 سائحاً من جنسيات مختلفه ، وافتتاح معرضين" أهلاً رمضان" بمدينة مغاغة، ومتابعة سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، وحملة مرورية مفاجئة لضبط السيارات المخالفة.

محافظ المنيا يفتتح معرضين" أهلاً رمضان" بمدينة مغاغة

افتتح اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم السبت معرضين “أهلاً رمضان” بمدينة مغاغة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة ضمن سلسلة معارض اهلاً رمضان على مستوى مراكز ومدن المحافظة ، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تهدف إلى التخفيف عن كاهل الأسر خلال شهر رمضان المعظم، إلى جانب أسواق اليوم الواحد وإتاحة المواد الغذائية واللحوم والمائدة والخضراوات والفاكهة بأسعار تنافسية تلبي احتياجات المواطنين .

وحرص المحافظ على التأكد من الأسعار وجودة المعروضات وصلاحيتها، حيث استمع إلى مطالب بعض المواطنين وتوجه بصرف إعانات عاجلة ومساعدات مادية لحالات إنسانية، كما قام بتوزيع بعض السلع واللحوم بالمجان على عدد من الحالات الأولى بالرعاية.

محافظ المنيا يتابع سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين

قام اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بزيارة تفقدية للمركز التكنولوجي في مركز مغاغة لمتابعة سير العمل وتعزيز منظومة الخدمات الرقمية داخل المراكز التكنولوجية وتحويلها إلى منصة متكاملة تسهل إجراء المعاملات الحكومية وتضمن أعلى درجات الأمان والشفافية.

وتفاعل المحافظ مع الفرق الفنية والإدارية بالمركز، حيث تم استعراض نظم إدارة المعاملات الإلكترونية والبنية التحتية التقنية، والاطمئنان على سلامة البيانات والحفاظ على خصوصية المستخدمين، مؤكدًا على ضرورة استمرار تطوير المنصة الرقمية لتقديم خدمات سريعة وآمنة تلبي تطلعات المواطنين.

محافظة المنيا تعلن نجاح تعويم الباخرة السياحية الشاحطة في نهر النيل

أعلنت محافظة المنيا، نجاح تعويم الباخرة السياحية الشاحطة في نهر النيل بالقرب من المتحف الآتوني، وذلك بعد جنوحها لعدة ساعات في منطقة اطماء.

ووجه اللواء عماد كدواني محافظ المنيا نائبه الدكتور محمد أبوزيد ، بمتابعة أعمال تعويم إحدى البواخر السياحية الشاحطة أمام المتحف الآتوني شرق النيل وعلى متنها عدد من السائحين من جنسيات مختلفة.

التقى الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا مع السائحين، ووجه بتوفير كافة الخدمات لهم، وتمنى لهم استكمال الرحلة في أجواء سعيدة.

محافظ المنيا يقود حملة مرورية مفاجئة على طريق القاهرة – أسوان الزراعي ويضبط سيارات مخالفة.



في إطار حملاته المستمرة لمتابعة الحالة المرورية على الطرق السريعة والصحراوية، قاد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، حملة مرورية مفاجئة على طريق القاهرة – أسوان الزراعي، لرصد المخالفات وضبط المركبات غير الملتزمة بقوانين السير، وخلال الجولة، تمكنت الحملة من ضبط عدد من سيارات الربع نقل التي تقوم بنقل المواطنين رجالاً وأطفالا و نساء بشكل غير آمن وبطريقة غير قانونية، مما يعرض حياتهم للخطر.