أحمد موسى عن هاتريك مرموش: «ابننا بدأ حكايته مع السيتي.. وفخورين بيه»

علق الإعلامي أحمد موسى، على تسجيل عمر مرموش لهاتريك في مباراة فريقه مانشستر سيتي أمام نيوكاسل بالدوري الإنجليزي.

وقال أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "عمر مرموش أصبح حديث العالم، وعمر مرموش ابن مصر وفخر مصر".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "عمر مرموش بدأ حكايته مع مانشستر سيتي، وسجل 3 أهداف في أقل من 14 دقيقة".

وأكمل أحمد موسى: "عمر مرموش سجل أسرع هاتريك في تاريخ الدوري الإنجليزي".

ولفت أحمد موسى: "إحنا فخورين جدًا بعمر مرموش، وإحنا بقينا بنتابع السيتي زي ما بنتابع ليفربول عشان الملك عمر مرموش".

وتابع أحمد موسى: "ليفربول والسيتي هيقابلوا بعض الأحد المقبل، ومش عارفين هنعمل إيه وهنشجع مين".