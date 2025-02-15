سارة سحاب: والدي يمثل البوصلة الفنية لي

أكدت المطربة سارة سليم سحاب أنها قريبة جدًا من والدها المايسترو الكبير سليم سحاب، وأن الفن والموسيقى يقربانهم دائمًا، موضحة أن والدها حصّنها بالموسيقى والغناء ولن تفقد أصولها في الغناء، وأنها تعلمت كل أشكال وأصناف الموسيقى.

وشددت، خلال لقائها مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أنها تعلمت كافة أساليب الغناء ودرست بكلية “الألسن”.

سارة سليم سحاب تتحدث عن والدها

وأضافت أنه يهمها رأي والدها، الذي يعتبر التحدي الكبير لها في أي عمل غنائي تقدمه، موضحة أن والدها دائمًا ما يجعلها تختار الأفضل والأجود في الأعمال الفنية لها، وبشكل راقٍ.

وأوضحت أنها من المقرر أن تطرح خلال الفترة المقبلة أغاني جديدة لها بألحان عزيز الشافعي، مشددة على أنها ستقدم عددًا من الأغاني بأشكال وألوان مختلفة.