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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أخبار الفن| حقيقة ارتباط منة شلبى وأحمد السعدني.. وفاة والدة فنان شهير

منى شلبي
منى شلبي
أحمد إبراهيم

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المحلية والعالمية نستعرض أبرزها في السطور التالية.

حقيقة ارتباط منة شلبي وأحمد السعدني .. تفاصيل

أثارت الفنانة منة شلبي ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشرت صورة غامضة عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها في إنستجرام، تظهر فيها وهي تحتفل بعيد الحب برفقة شخص لم تكشف عن هويته. الصورة أثارت العديد من التساؤلات بين متابعيها حول طبيعة علاقتها بهذا الشخص، خاصة بعدما ربطها الكثيرون بالفنان أحمد السعدني، مما دفع الشائعات للانتشار حول ارتباطهما.

شاركه فى الحفل إدوارد.. تامر حسني يتألق بالكوفية الفلسطينية

أحيا الفنان تامر حسني حفلاً غنائيًا رائعًا مساء الجمعة 14 فبراير، بمناسبة احتفالات عيد الحب، في أجواء مليئة بالفرح والطاقة الإيجابية.

قدم تامر عرضًا مميزًا على مسرح الحفل، حيث لاقى تفاعلًا كبيرًا من الجمهور، الذي عبّر عن حبه الكبير له.

وفاة والدة الفنان محمد فاروق شيبا.. تفاصيل

نشر الفنان محمد فاروق شيبا تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يعلن فيه عن وفاة والدته.

وقال محمد فاروق شيبا : إنا لله وإنا إليه راجعون ماتت أمى الآن،  وماتت الحياة، من يحمل لى فى قلبه ذرة حب، فليدعو لها بالغيب، بالرحمة والمغفرة.

محمد هنيدي يكشف عن موعد عرض فيلمه الجديد "الجواهرجي"

كشف الفنان محمد هنيدى عن موعد عرض فيلم “الجواهرجي”، الذى يشاركه البطولة فيه منى زكي، حيث من المقرر أن يعرض فى عيد الأضحى المقبل.

وقال محمد هنيدي فى برنامج “الملز” : فيلم “الجواهرجي” الذى يجمعني بمنى زكي يعرض في عيد الأضحى، والفيلم تدور أحداثه فى إطار كوميدي، ويحكي عن جواهرجي بيقابل مشاكل بسبب مراته وتصرفاتها اللي مش منطقية.

شقيق ياسمين عبد العزيز يثير الجدل بتعليق قوى ضد بسمة وهبة.. ما القصة؟

نشر وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك بشان لقاء بسمة وهبة مع الإعلامى العراقى نزار الفارس. 

محمد هنيدي منة شلبي ياسمين عبد العزيز أحمد السعدني وفاة محمد فاروق شيبا

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