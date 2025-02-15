لميس الحديدي تحتفي بهاتريك عمر مرموش: قلب الملعب وكسر الدنيا في 15دقيقة

تغنت الإعلامية لميس الحديدي بتسجيل اللاعب عمر مرموش أول هاتريك في مسيرته مع نادي مانشستر سيتي بعدما زار شباك نيوكاسل يونايتد 3 مرات في غضون دقائق قليلة. قائلة :" ثلاث أهداف في 15 دقيقة كان مرموش مكسر الدنيا وقالب الملعب في مرمى نيوكاسيل في الدوري الانجليزي".



وأضافت خلال برنامجها "كلمة أخيرة"، المذاع على شاشة ON: بدأ في كتابة إسمه في قلوب حماهير " سيتي " إبننا مرموش فخورين به ثلاثة اهداف في خمسة دقيقة.



يذكر أن مرموش، قد أحرز 3 أهداف في 14 دقيقة أمام نيوكاسل يونايتد، بالتحديد في الدقائق 19 و24 و33 على الترتيب.وبات مرموش ثاني لاعب يسجل لمانشستر سيتي الهاتريك في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعد النرويجي إيرلينج هالاند. ويظهر هاتريك مرموش ضمن قائمة الأسرع لمانشستر سيتي في تاريخ الدوري الإنجليزي.