نتفليكس تكشف عن تفاصيل الموسم الرابع من “Bridgerton”

فاجأت نتفليكس جمهورها بإطلاق النظرة الأولى للموسم الرابع من المسلسل الرومانسي الشهير “بريدجرتون”، الذي سيُركز هذه المرة على قصة الحب الساحرة بين بنديكت بريدجرتون وصوفي بيك.

قصة الموسم الجديد

يجسد لوك تومسون شخصية بنديكت بريدجرتون، بينما تلعب ييرين ها دور صوفي بيك، الخادمة التي تعيش حياة قاسية، لكن لقاءها الغامض مع بنديكت في حفل تنكري تستضيفه والدته، فيوليت بريدجرتون، يغيّر مصيرها بالكامل، في الحفل، تُعرف صوفي باسم “السيدة ذات الرداء الفضي”، مما يضفي على القصة طابعًا شبيهًا بحكاية سندريلا.

الرواية الثالثة لجوليا كوين

يستند الموسم الرابع إلى رواية “عرض من رجل نبيل” (An Offer from a Gentleman) للكاتبة جوليا كوين، والتي تأخذ الجمهور في رحلة رومانسية مليئة بالتحديات الاجتماعية والفروقات الطبقية، وهي سمة بارزة في عالم “Bridgerton”.

سيشهد الموسم الجديد عودة شخصيات محبوبة مثل:

• الملكة شارلوت

• ليدي دانبري

• إلويز بريدجرتون

كما سيتناول حياة كولن بريدجرتون وزوجته بينيليبي بعد زواجهما وإنجابهما لطفلهما الأول، مما يضيف بعدًا جديدًا للعلاقات العائلية داخل المسلسل.

موعد العرض المنتظر

بدأ تصوير الموسم الرابع في سبتمبر 2024، ومن المقرر عرضه على نتفليكس عام 2026، حيث يعد الجمهور بجرعة مكثفة من الرومانسية، والتشويق، والصراعات الطبقية، مع الحفاظ على الأناقة والفخامة التي ميّزت السلسلة منذ انطلاقها.

