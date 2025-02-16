حبس 3 متهمين واخلاء سبيل 6 آخرين بكفالة في مشاجرة مع وكلاء نيابة بالمحلة

أصدر المستشار محمد صلاح الفقي المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة أول المحلة بقرار حبس3 متهمين 4 أيام و اخلاء 6 متهمين بكفالة 10 الاف جنيه لكل منهم علي ذمة التحقيقات.



كما وجهت النيابة العامة بسماع أقوال المجني عليهم والمتهمين حيال الواقعة فضلا عن تشكيلة فريق من الأدلة الجنائية والفنية لمعاينة وتفريغ كاميرات مراقبه بمحيط موقع الواقعة .



ويباشر فريق من أعضاء النيابة العامة سماع أقوال كلا طرفي الواقعة فضلا عن طلب تحريات فرع البحث الجنائي حيال الواقعة للفصل واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال طرفيها .

كما طلبت النيابة العامة الاطلاع علي التقارير الطبية الأولية للمصابين في الواقعة من الجهات المعنية الرسمية



وكان ضباط مباحث قسم شرطة أول المحلة نجحوا في ضبط 9 متهمين بينهم فتاة في أوائل العقد الثالث من عمرها في واقعة الاعتداء بواسطة شوم والأسلحة والطوب علي وكلاء نيابة بسبب ركنة سيارة بمنطقة دوران محب بمدينة المحلة الكبرى وتم اقتياد المتهمين الي ديوان القسم وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق في الواقعة.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده باندلاع يفيد بالاعتداء علي وكلاء نيابة وأفراد أسرهم بالضرب والشوم بسبب خلاف علي ركنه سيارة يقودها فتاة بنطاق شارع محب بدائرة القسم .



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتمكنت الاجهزه الامنيه من ضبط 9 متهمين بينهم فتاة وبحوزتهم أسلحة بيضاء وعصا والشوم وتم التحفظ على المضبوطات.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.