إسرائيل تتجه نحو الانسحاب من جنوب لبنان .. تفاصيل

قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية السبت إن هناك تقديرات داخل الجيش الإسرائيلي تفيد بأنه سينسحب من لبنان خلال أيام تزامنا مع انتشار الجيش اللبناني.

وأشار تقرير الصحيفة إلى أن "إسرائيل لا تزال تطالب مع ذلك بالسيطرة العسكرية على 5 نقاط إستراتيجية على طول الحدود مع لبنان" دون أن توضح طبيعة هذه النقاط.

ووفق التقرير فإن الحكومة الإسرائيلية "لا تستبعد تمديد وقف إطلاق النار مع لبنان"، الذي ينتهي بحلول يوم 18 فبراير الجاري.

وقالت إن "جهود استكمال المفاوضات والانسحاب تتماشى مع خطة إعادة سكان الشمال إلى منازلهم خلال أسبوعين" بحسب تعبيرها.

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في نوفمبر بين لبنان وإسرائيل، كان لدى القوات الإسرائيلية مهلة حتى 26 يناير للانسحاب من جنوب لبنان.

وتم تمديد المهلة بالفعل حتى 18 فبراير لكن جيش الاحتلال أعلن الأسبوع الماضي عن تمديد فترة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان وأن الجيش سيبقى على الأرض، وذلك بعد ساعات من رفض لبنان طلبًا إسرائيليًا لتأجيل الانسحاب من الجنوب.