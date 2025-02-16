عمرو أديب تعليقًا على ارتداء الأسرى الفلسطينيين «نجمة داود»: «انتصار لا يمكن الخلاف عليه»

علّق الإعلامي عمرو أديب، على إطلاق إسرائيل مئات المعتقلين الفلسطينيين بعد إطلاق 3 رهائن من قبل حركة حماس.

وقال "أديب" في تغريدة عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس: "لو هناك انتصار في غزة لا يمكن الخلاف عليه سيكون القدرة على الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين. قصص عذاب وظلم غير طبيعي".

وتابع: "بعضهم كان محكومًا عليه بالسجن مدى الحياة. كتب لهم عمر جديد.. يوم سعادة وفرح لآلاف من أهل الأرض المحتلة.. حتى لو أجبروا على ارتداء نجمة داوود فهم خارجون ليتخلصوا من سيطرتها على ملابسهم وعلى حياتهم".

وكانت قد أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلية، الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم ضمن الدفعة السادسة من اتفاق غزة، على ارتداء ملابس على نجمة داود، وكتب عليها بالعربية: "لن ننسى ولن نغفر".