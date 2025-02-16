انطلاق ملتقى زراعة عين شمس لربط الخريجين بسوق العمل

تنطلق اليوم الأحد الموافق 16 فبراير فعاليات الملتقى التوظيفي لكلية الزراعة بجامعة عين شمس، ويستمر لمدة يومين حتى ١٧ من فبراير الجاري تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتور غادة فاروق حسن نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أماني أسامة كامل نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور ولاء محمد عبد الغني عميد كلية الزراعة.

يتميز الملتقى في نسخته الحالية بوجود وفود تمثل العديد من الجامعات والكليات ترسيخا لمبدأ تبادل الخبرات والمعارف بين الطلاب من مختلف التخصصات والثقافات تأتي الوفود ممثلة من كليات الزراعة بجامعات القاهرة وبنها (مشتهر)، وكلية الزراعات الصحراوية بجامعة الملك سلمان، وكلية الطب البيطري جامعة القاهرة، وكلية التغذية وتكنولوجيا الغذاء جامعة حلوان، وكلية البيوتكنولوجي جامعة النيل الأهلية، وكلية الزراعة الحيوية جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة، وكلية التكنولوجيا الحيوية جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، وكلية الطب البيطري جامعة عين شمس، وكلية العلوم جامعة القاهرة الملتقى في نسخته الحاليه يهتم بشكل خاص بالقطاع الزراعي، بإعتباره ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني. يستهدف الملتقى تمكين طلاب كلية الزراعة - قادة المستقبل - وتزويدهم بالمهارات والخبرات اللازمة للمساهمة في تطوير القطاع الزراعي المصري لبناء مجتمع مزدهر.

ويشارك في الملتقى نخبة من القيادات بحضور الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة نائبا عن وزير الزراعة واستصلاح الاراضي المحاسب علاء فاروق، والدكتور محمود حزين القائم بأعمال عميد معهد البحوث الزراعية والبيولوجية- نائبا عن أ.د. ممدوح معوض رئيس المركز القومي للبحوث، الدكتورة شيرين عاصم وكيل مركزالبحوث الزراعية نائبا عن رئيس مركز البحوث الزراعية ، الدكتورة غادة حجازي - نائب رئيس مركز بحوث الصحراء للبحوث والدراسات.

كما يشارك أيضا اللواء أركان حرب أشرف حمودة رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني بالقوات المسلحة، واللواء أركان حرب الدكتور أشرف مظهر محاضر بأكاديمية ناصر العسكرية العليا.

ويشرف على تنظيم الملتقى فريق من الكوادر العلمية يضم كلا من الدكتور نجلاء محمد عبيد مدير البرامج الجديدة، والأستاذ الدكتور ممدوح حلمي عثمان القليوبي، والأستاذ الدكتور محمد فرج محمد نصر خلاف أستاذي الصناعات والألبان، والأستاذ الدكتور نعمة قطب السنوسي أستاذ الوراثة، والدكتور فيصل بيومي عبد السلام أستاذ الدواجن، والدكتورة هبه نور الدين محمد أستاذ الاجتماع الريفي المساعد، والدكتورة سماح هاشم السيد أستاذ الميكروبيولوجي المساعد، الدكتورة دينا احمد علي الباحث بمركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة.

يأتي الملتقى في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" لتعزيز التعاون بين الجامعة والصناعة، ويتضمن معرضا لمنتجات الشركات المشاركة ومشاريع التخرج والشركات الناشئة للطلاب والخريجين، إضافة إلى محاضرات توعوية من رجال الصناعة لربط التعليم الأكاديمي بالمواقع الإنتاجية.