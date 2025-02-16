قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انطلاق ملتقى زراعة عين شمس لربط الخريجين بسوق العمل
الزمالك هيجبلك فلوس منين.. عصام الحضري يفاجئ «زيزو» برسائل نارية
آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الأحد 16-2-2025
فضيحة مراهنات تهز نادي دمياط: رئيس النادي يتهم 13 لاعبًا بالتلاعب في المباريات|تفاصيل
اتكلموا عليّا في ضهري.. نجم الأهلي السابق يكشف كواليس أزمته مع «كولر»
«لها كاريزما أمام الكاميرا».. ماذا قالت سيرين عبدالنور عن هيفاء وهبي؟
رفع المرتبات 1000 جنيه.. رئيس الوزراء يتحدث عن موعد زيادة القطاع الخاص
سوريا.. قتيـ.ـلان في غارة بطائرة مسيّرة «مجهولة» بريف إدلب
بعد تألقه مع مانشيستر سيتي.. إسعاد يونس توجّه رسالة لـ عمر مرموش
مفاجأة ثلاثية.. كيف سيغير مدير الكرة الجديد خريطة الأهلي؟ | تفاصيل
عيب عليهم .. تعليق ناري من عصام الحضري بعد تجاهله في حفل استاد الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

انطلاق ملتقى زراعة عين شمس لربط الخريجين بسوق العمل

وظائف
وظائف
حسام الفقي

تنطلق اليوم  الأحد الموافق 16 فبراير فعاليات الملتقى التوظيفي لكلية الزراعة بجامعة عين شمس، ويستمر لمدة يومين حتى ١٧ من فبراير الجاري تحت رعاية  الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتور غادة فاروق حسن نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أماني أسامة كامل نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور ولاء محمد عبد الغني  عميد كلية الزراعة.

يتميز الملتقى في نسخته الحالية بوجود وفود تمثل العديد من الجامعات والكليات ترسيخا لمبدأ تبادل الخبرات والمعارف بين الطلاب من مختلف التخصصات والثقافات تأتي الوفود ممثلة من  كليات الزراعة بجامعات القاهرة وبنها (مشتهر)، وكلية الزراعات الصحراوية بجامعة الملك سلمان، وكلية الطب البيطري جامعة القاهرة، وكلية التغذية وتكنولوجيا الغذاء جامعة حلوان، وكلية البيوتكنولوجي جامعة النيل الأهلية، وكلية الزراعة الحيوية جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة، وكلية التكنولوجيا الحيوية جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، وكلية الطب البيطري جامعة عين شمس، وكلية العلوم جامعة القاهرة  الملتقى في نسخته الحاليه يهتم بشكل خاص  بالقطاع الزراعي، بإعتباره ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني. يستهدف الملتقى تمكين طلاب كلية الزراعة - قادة المستقبل - وتزويدهم بالمهارات والخبرات اللازمة للمساهمة في تطوير القطاع الزراعي المصري لبناء مجتمع مزدهر.

ويشارك في الملتقى نخبة من القيادات بحضور  الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة نائبا عن وزير الزراعة واستصلاح الاراضي  المحاسب علاء فاروق، والدكتور محمود حزين القائم بأعمال عميد معهد البحوث الزراعية والبيولوجية- نائبا عن أ.د. ممدوح معوض رئيس المركز القومي للبحوث،   الدكتورة شيرين عاصم وكيل مركزالبحوث الزراعية نائبا عن رئيس مركز البحوث الزراعية ، الدكتورة غادة حجازي - نائب رئيس مركز بحوث الصحراء للبحوث والدراسات.

كما يشارك أيضا اللواء أركان حرب أشرف حمودة رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني بالقوات المسلحة، واللواء أركان حرب الدكتور أشرف مظهر محاضر بأكاديمية ناصر العسكرية العليا.

ويشرف على تنظيم الملتقى فريق من الكوادر العلمية يضم كلا من الدكتور نجلاء محمد عبيد مدير البرامج الجديدة، والأستاذ الدكتور ممدوح حلمي عثمان القليوبي، والأستاذ الدكتور محمد فرج محمد نصر خلاف أستاذي الصناعات والألبان، والأستاذ الدكتور نعمة قطب السنوسي أستاذ الوراثة، والدكتور فيصل بيومي عبد السلام  أستاذ الدواجن، والدكتورة هبه نور الدين محمد أستاذ الاجتماع الريفي المساعد، والدكتورة سماح هاشم السيد أستاذ الميكروبيولوجي المساعد، الدكتورة دينا احمد علي الباحث بمركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة.

يأتي الملتقى في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" لتعزيز التعاون بين الجامعة والصناعة، ويتضمن معرضا لمنتجات الشركات المشاركة ومشاريع التخرج والشركات الناشئة للطلاب والخريجين، إضافة إلى محاضرات توعوية من رجال الصناعة لربط التعليم الأكاديمي بالمواقع الإنتاجية. 

رئيس جامعة عين شمس كلية الزراعة الملتقى التوظيفي لكلية الزراعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سقوط امطار

أمطار 48 ساعة | بيان مهم من الأرصاد

الخطيب رئيس الأهلي

اشتباه في ذبحة صدرية .. الأهلي يكشف تفاصيل الحالة الصحية لـ الخطيب

سمير فرج

سمير فرج: الرئيس السيسي رفض عرضا أمريكيا بتولي مصر إدارة غزة مقابل 3 مليارات دولار

عصام الحضري

يشارك في المراهنات .. الحضري يعلن مفاجأة مدوية بشأن نجم الزمالك

زلزال

زلزال عنيف يضرب وسط إثيوبيا.. أستاذ استشعار عن بعد: تواتر هذه الأحداث تثير القلق.. فيديو

هانى رمزي وأسرته من خطوبة نجله

هانى رمزي يحتفل بخطوبة نجله على فتاة من خارج الوسط الفنى .. صور

تراجع أسعار الذهب اليوم في مصر.. بكم عيار 21 الآن؟

تراجع أسعار الذهب اليوم في مصر .. بكم عيار 21 الآن؟

سيارات الجمارك

كيف تحصل على سيارة من الجمارك .. تفاصيل

ترشيحاتنا

تحول اموال من خارج مصر

كيف تحول أموالا من خارج مصر على هاتفك المحمول

شانجان السفين

فبريكا أتوماتيك .. سيارة صينية 2022 بأرخص سعر للمستعمل

فورد موستانج

بمليون دولار.. أصحاب سيارات موستانج GTD ممنوعون من بيعها لمدة عامين

بالصور

طريقة عمل كباب الحلة بوصفة مميزة

كباب الحلة
كباب الحلة
كباب الحلة

مش ذبحة صدرية.. معلومات لا تعرفها عن مرض محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي

محمود الخطيب
محمود الخطيب
محمود الخطيب

هانى رمزي يحتفل بخطوبة نجله على فتاة من خارج الوسط الفنى .. صور

هانى رمزي وأسرته من خطوبة نجله
هانى رمزي وأسرته من خطوبة نجله
هانى رمزي وأسرته من خطوبة نجله

فوائد لا تحصى لمرضى السكري عند تناول الجزر .. تعرف عليها

فوائد تناول الجزر لمرضى السكري
فوائد تناول الجزر لمرضى السكري
فوائد تناول الجزر لمرضى السكري

فيديو

إبرام نشأت مع تقى الجيزاوي

مفاجأة غير محسوبة | إبرام نشأت يكشف حقيقة المشاهد الفاضحة في أوراق التاروت ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المنامة على موعد مع الوحدةومؤتمر الحوار الإسلامي يبشر بعهد جديد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كلنا وراءك يا سيسي

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين.. بورًا عليهم

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: نصيب المرأة المصرية من قانون الإجراءات الجنائية الجديد

زينب عبد الرازق

زينب عبد الرزاق تكتب: غزة ملك لـ جدي

المزيد