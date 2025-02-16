قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إطلالة مختلفة.. النجم التركي «جان يامان» يقوم بجولة سياحية في الأهرامات|شاهد
«لو عايز أي شخص عزيز عليك يقلع عن التدخين» .. ردّد هذا الدعاء
تأجيل تنفيذ العقوبة في حال إصابة المحكوم عليه بمرض يهدد حياته.. تفاصيل
تحذير حازم.. اجتماع ثلاثي في ميونيخ لنزع نووي كوريا الشمالية «بالكامل»
الأهلي يكشف أسباب تقليص سعة الاستاد من 90 إلى 42 ألف متفرج
اختبار طبي يحسم موقف بن شرقي من لقاء القمة
دون مبالغة.. إعلامي: الخطيب أصبح أعظم رئيس في تاريخ النادي الأهلي
وزير الدفاع السعودي يبحث مع نظيره الأمريكي التعاون الاستراتيجي بين البلدين
الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة هذا الأسبوع
العشري: زيارة وفد الجامعة العربية للعريش تؤكد التعاون لدعم غزة
انتبه.. هذه الأمراض تؤثر على جهاز المناعة بشكل كبير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

دون مبالغة.. إعلامي: الخطيب أصبح أعظم رئيس في تاريخ النادي الأهلي

الخطيب
الخطيب
رباب الهواري

أكد الإعلامي أمير هشام، أن مجلس إدارة النادي الأهلي إيجابياته أكثر من سلبياته، وحان الوقت أن يتم توجيه الشكر والتحية من الجماهير والإعلام والمسئولين للمجلس الحالي الذي يبذل مجهودات كبيرة، وعلى رأسهم الكابتن محمود الخطيب الذي تحمل الكثير من أجل مصلحة النادي.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث عبر شاشة قناة النهار الفضائية: "الخطيب له باع طويل في العمل الإداري كعضو في المجلس وأمين للصندوق، ونائب للرئيس، ثم رئيس النادي الأهلي، ووفقا للإعلان التاريخي عن إنشاء استاد الأهلي فإن الخطيب (قفل الجيم) ووضع نفسه في الترتيب رقم واحد ما بين كل رؤوساء النادي على مدار التاريخ بدون مبالغة".

وأضاف: "أقول ذلك، ونحن في بعض الأوقات نقوم بالانتقاد لبعض الأمور، ولكن الخطيب أصبح أعظم رئيس في تاريخ النادي الأهلي، ولابد من توجيه الشكر له على هذه المسيرة الرائعة".

وأكمل: "الخطيب موجود في النادي الأهلي منذ 55 عامًا، وحقق العديد من النجاحات لاعبا وإداريًا، يجب أن يتعلم أي مسئول من النادي الأهلي، لا يوجد أي غضاضة في التعلم، أتمنى أن تقوم مجالس الإدارة بالسير على خطى الأهلي في طريق النجاح، أتمنى أن يكون هناك أكثر من نادٍ لديه نفس النجاحات ومنهم الزمالك".

وزاد: "أتمنى أن يقوم كل من تطاول على الكابتن الخطيب بالاعتذار عما فعله تجاهه خلال سنوات سابقة، ومرتضى منصور رئيس الزمالك السابق أصدر بيانا يعلن انتهاء الخلافات، وكان عليه اعلان اعتذاره عما فعله خلال الفترات السابقة".

الخطيب كولر النادي الاهلي اخبار الاهلي الدورى المصرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سفاح الإسكندرية

مكنتش ليلة حمراء .. سفاح الإسكندرية يعترف بجرائمه ويكشف الأسباب

محمود الخطيب

تحدث عنه شوبير وأقرّه مرتضى منصور.. تفاصيل مرض محمود الخطيب

رسميا قبل رمضان .. موعد مرتبات شهر فبراير 2025

رسميا قبل رمضان .. موعد مرتبات شهر فبراير 2025

سقوط امطار

أمطار 48 ساعة | بيان مهم من الأرصاد

الخطيب رئيس الأهلي

اشتباه في ذبحة صدرية .. الأهلي يكشف تفاصيل الحالة الصحية لـ الخطيب

سمير فرج

سمير فرج: الرئيس السيسي رفض عرضا أمريكيا بتولي مصر إدارة غزة مقابل 3 مليارات دولار

الطقس في مصر

لا تنخدعوا بالأجواء الدافئة.. الأرصاد: موجة أمطار قادمة والاستقرار مؤقت

عصام الحضري

يشارك في المراهنات .. الحضري يعلن مفاجأة مدوية بشأن نجم الزمالك

ترشيحاتنا

الدوري المصري

خطاب من فيفا لإنهاء الدوري المصري قبل موعده.. ما حقيقة الأمر؟

الباحث المساعد الدكتور ماهر القاضي

مصري ضمن أكثر 10 قادة تأثيراً لعام 2025.. من هو ؟

كويكب يهدد 9 دول

بينها بلد عربي.. خطر كبير يهدد 9 دول| اعرف القصة كاملة

بالصور

طريقة عمل كباب الحلة بوصفة مميزة

كباب الحلة
كباب الحلة
كباب الحلة

مش ذبحة صدرية.. معلومات لا تعرفها عن مرض محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي

محمود الخطيب
محمود الخطيب
محمود الخطيب

هانى رمزي يحتفل بخطوبة نجله على فتاة من خارج الوسط الفنى .. صور

هانى رمزي وأسرته من خطوبة نجله
هانى رمزي وأسرته من خطوبة نجله
هانى رمزي وأسرته من خطوبة نجله

فوائد لا تحصى لمرضى السكري عند تناول الجزر .. تعرف عليها

فوائد تناول الجزر لمرضى السكري
فوائد تناول الجزر لمرضى السكري
فوائد تناول الجزر لمرضى السكري

فيديو

إبرام نشأت مع تقى الجيزاوي

مفاجأة غير محسوبة | إبرام نشأت يكشف حقيقة المشاهد الفاضحة في أوراق التاروت ..فيديو

وصية إنجي مراد

وصية موجعة.. شقيق إنجي مراد يكشف عن وصيتها الأخيرة قبل رحيلها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المنامة على موعد مع الوحدةومؤتمر الحوار الإسلامي يبشر بعهد جديد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كلنا وراءك يا سيسي

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين.. بورًا عليهم

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: نصيب المرأة المصرية من قانون الإجراءات الجنائية الجديد

زينب عبد الرازق

زينب عبد الرزاق تكتب: غزة ملك لـ جدي

المزيد