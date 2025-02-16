دون مبالغة.. إعلامي: الخطيب أصبح أعظم رئيس في تاريخ النادي الأهلي

أكد الإعلامي أمير هشام، أن مجلس إدارة النادي الأهلي إيجابياته أكثر من سلبياته، وحان الوقت أن يتم توجيه الشكر والتحية من الجماهير والإعلام والمسئولين للمجلس الحالي الذي يبذل مجهودات كبيرة، وعلى رأسهم الكابتن محمود الخطيب الذي تحمل الكثير من أجل مصلحة النادي.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث عبر شاشة قناة النهار الفضائية: "الخطيب له باع طويل في العمل الإداري كعضو في المجلس وأمين للصندوق، ونائب للرئيس، ثم رئيس النادي الأهلي، ووفقا للإعلان التاريخي عن إنشاء استاد الأهلي فإن الخطيب (قفل الجيم) ووضع نفسه في الترتيب رقم واحد ما بين كل رؤوساء النادي على مدار التاريخ بدون مبالغة".

وأضاف: "أقول ذلك، ونحن في بعض الأوقات نقوم بالانتقاد لبعض الأمور، ولكن الخطيب أصبح أعظم رئيس في تاريخ النادي الأهلي، ولابد من توجيه الشكر له على هذه المسيرة الرائعة".

وأكمل: "الخطيب موجود في النادي الأهلي منذ 55 عامًا، وحقق العديد من النجاحات لاعبا وإداريًا، يجب أن يتعلم أي مسئول من النادي الأهلي، لا يوجد أي غضاضة في التعلم، أتمنى أن تقوم مجالس الإدارة بالسير على خطى الأهلي في طريق النجاح، أتمنى أن يكون هناك أكثر من نادٍ لديه نفس النجاحات ومنهم الزمالك".

وزاد: "أتمنى أن يقوم كل من تطاول على الكابتن الخطيب بالاعتذار عما فعله تجاهه خلال سنوات سابقة، ومرتضى منصور رئيس الزمالك السابق أصدر بيانا يعلن انتهاء الخلافات، وكان عليه اعلان اعتذاره عما فعله خلال الفترات السابقة".