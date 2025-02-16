ليفربول يبحث عن استعادة نغمة الانتصارات أمام وولفرهامبتون المتحفز

يستعد ليفربول بقيادة نجمه الأول الدولي المصري محمد صلاح، لمواجهة صعبة أمام ضيفه وولفرهامبتون، اليوم الأحد، على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-2025.

ويسعى "الريدز" للعودة إلى طريق الانتصارات بعد تعادله المثير أمام إيفرتون (2-2) في الدقائق الأخيرة من المباراة المؤجلة من الجولة الـ15، مما حرمه من توسيع الفارق مع آرسنال الوصيف إلى 9 نقاط.

ورغم ذلك، لا يزال ليفربول يتصدر جدول الترتيب برصيد 57 نقطة، بفارق 7 نقاط عن أقرب منافسيه، مع تبقي 14 جولة على نهاية الموسم.

في المقابل، يدخل وولفرهامبتون المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الثمين على أستون فيلا (1-0)، لينهي سلسلة هزائمه التي استمرت أربع مباريات متتالية.

ورفع "الذئاب" رصيدهم إلى 19 نقطة، ليبتعدوا بفارق نقطتين فقط عن مراكز الهبوط، مما يزيد من أهمية اللقاء بالنسبة لهم.

في ظل هذه المعطيات، ينتظر عشاق البريميرليغ مواجهة قوية بين فريق يسعى لتعزيز صدارته وآخر يقاتل للهروب من شبح الهبوط.