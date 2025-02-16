محمد رضوان يكشف لـ صدى البلد عن شخصيتة في مسلسل حسبة عمري

عبر الفنان محمد رضوان عن سعادته بالمشاركة في مسلسل حسبة عمري، والذي من المقرر عرضه في رمضان 2025.

وقال محمد رضوان لـ صدى البلد " بجسد شخصية جندي شخص متزوج و لديه أسرة و صديق الفنان عمرو عبد الجليل و يحدث العديد من المفاجآت خلال المسلسل ".

وأضاف محمد رضوان: "سعيد بالعمل مع كل فريق العمل و الكواليس كلها حب وايجابية.

يذكر أن مسلسل “حسبة عمرى” من تأليف محمود عزت، وإخراج مي ممدوح، ويشارك في بطولته إلى جانب روجينا كل من عمرو عبد الجليل، وعلي الطيب، ومحمود البزاوي. و محمد رضوان ، حنان يوسف غيرهم كثير من النجوم



