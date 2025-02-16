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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

طائرات ومدرعات وصواريخ.. رئيس العربية للتصنيع يتفقد منتجات الهيئة بـ آيدكس 2025

اللواء أ.ح مهندس"مختار عبد اللطيف" رئيس الهيئة العربية للتصنيع
اللواء أ.ح مهندس"مختار عبد اللطيف" رئيس الهيئة العربية للتصنيع
كريم الخطيب

تفقد اللواء أ.ح مهندس"مختار عبد اللطيف" رئيس الهيئة العربية للتصنيع، منتجات  الهيئة ضمن فعاليات المشاركة المتميزة للعربية للتصنيع بالجناح الرسمي لجمهورية مصر العربية بمعرض ومؤتمر الدفاع الدولي آيدكس أبوظبي 2025 في دورته 17 خلال الفترة من 17 الي 21 فبراير  2025 بدولة الإمارات العربية المتحدة.


حيث يتميز جناح الهيئة العربية للتصنيع ,بأحدث التقنيات والمنتجات,التي تثبت  ريادة الهيئة في توطين أحدث تكنولوجيات التصنيع في مجال الصناعات الدفاعية  

تشارك بمنتجات متنوعة تتضمن الذخائر والصواريخ والمُعدات الإلكترونية والطائرات ومنها الذخائر الجوية (عائلة حافظ ) وصواريخ المدفعية وصواريخ جو / أرض والنظام الصاروخي المضي (فلاج) والقاذف الرباعي وصاروخ ستائر الدخان واللغم الإلكتروني المطورالمضاد للدبابات والطابة الذكية للألغام الأرضية وأنظمة نثر الألغام المضادة للدبابات وأنظمة فاتح الثغرات في حقول الألغام والقاذف الصاروخي والمقذوفات والمركبة المدرعة فهد بطرازاتها المختلفة وعربة نقل الوثائق المؤمنة وعمرة واصلاح محركات الطائرات والهليكوبترات وطائرة التدريب K8E ومركز القيادة والسيطرة الآلية ومحاكيات المراقبة الجوية وجهاز الكشف والقياس الإشعاعي وجهاز الإعاقة ضد الطائرات الموجهة وجهاز تأمين القاعات ضد التليفون المحمول وجهاز إعاقة لاسلكي تكتيكي وجهاز تنصت اللاسلكي ومنظومة إكتشاف ومجابهة الطائرات الموجهة بدون طيار (حارس) ومنصة آلية متعددة المهام ومنصات الصواريخ  .

العربية للتصنيع الصواريخ آيدكس 2025 معرض ومؤتمر الدفاع الدولي آيدكس أبوظبي

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