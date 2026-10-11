قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل مكالمة تحفيزية من حسين لبيب لمعتمد جمال قبل القمة
المهلة تنتهي غدا.. شروط التقديم على السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم
الإمارات تلغي رحلات جوية إلى السعودية حتى 14 أكتوبر
الديربي المجنون.. موعد مباراة الأهلي والزمالك الليلة والقنوات الناقلة
وايت نايتس تحضر لمفاجأة في المدرجات.. دخلة مزدوجة تزين الديربي أمام الأهلي
فرانس برس: دوي انفجار جديد في الرياض
تأجيل محاكمة صبري نخنوخ وآخرين في قضية اقتحام معرض سيارات التجمع
وزير دفاع بريطانيا: على السعودية البحث عن حل دبلوماسي لأزمة اليمن من موقع قوة
استعدادا لمنتدى مصر.. رئيس الوزراء يستعرض محاور جلسة جهود التنمية الحضرية والعمرانية
رسميا.. نزع ملكية أراضي وعقارات لتنفيذ مشروع تطوير طريق "المنصورة- جمصة"
غارات جوية عنيفة تستهدف معسكرات الحوثيين وسط اليمن
سعر الدولار يواصل الصعود ختام تعاملات الأحد 11 أكتوبر 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

السلام المؤجل.. فلسطين بين التحركات المصرية وتصاعد الانتهاكات الصهيونية

غزة
غزة
محمود محسن

تتصدر القضية الفلسطينية المشهدين السياسي والميداني، في ظل تحركات دبلوماسية مصرية متواصلة تهدف إلى حشد الدعم الدولي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وفقًا لحل الدولتين، باعتباره المسار الأساسي لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم. 

وفي المقابل، تتواصل الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، مع تصاعد اقتحامات البلدات الفلسطينية وحملات الاعتقال واعتداءات المستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم، لا سيما خلال موسم قطف الزيتون، بما يفاقم معاناة الفلسطينيين ويهدد مصادر رزقهم وحقهم في أراضيهم.

وبين الجهود السياسية الرامية إلى إحياء فرص التسوية، والتصعيد الميداني الذي يفرض واقعًا أكثر تعقيدًا على الأرض، تبرز أهمية التحرك الدولي الجاد لوقف الانتهاكات، وحماية المدنيين، وضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما يفتح الطريق أمام تسوية عادلة وشاملة تنهي الصراع وتؤسس لسلام حقيقي ومستدام.

حسن سلامة: الرئيس السيسي يضع القضية الفلسطينية في صدارة تحركاته الدولية
 


أكد الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحرص على طرح القضية الفلسطينية خلال زياراته الخارجية ومختلف المحافل الدولية، مشددًا على أن إقامة دولة فلسطينية على أساس حل الدولتين والعودة إلى حدود عام 1967 تمثل السبيل لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

وقال «سلامة»، خلال مداخلة عبر شاشة «إكسترا نيوز»، إن الرئيس السيسي يحظى بحفاوة استقبال في زياراته الخارجية سواء في كوريا الجنوبية أو ماليزيا، مشيرًا إلى أن الاستقبال في ماليزيا اتسم بالصدق والود وعكس تقديرًا لشخص الرئيس والقيادة السياسية المصرية ومكانة مصر، موضحًا أن إهداء الرئيس السيسي الوسام الأعلى في ماليزيا يعبر عن تقدير الدولة الماليزية له ولمكانة الدولة المصرية.

وأوضح أن الحضور الثقافي المصري في كوريا الجنوبية وماليزيا يعكس نجاح الدبلوماسية الرئاسية في تقديم مصر باعتبارها نموذجًا يحظى بالتقدير والإشادة من دول العالم، لافتًا إلى أن هذا الحضور يمثل مصدر فخر للمصريين، ويسهم في تعزيز التعاون والتوافق بين مصر وشركائها، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أشار إلى أن الرئيس السيسي يحمل القضية الفلسطينية معه في جميع زياراته الخارجية، ويخاطب المجتمع الدولي باستمرار بشأن صعوبة التوصل إلى تسوية لها في ظل استمرار الأوضاع الراهنة، مؤكدًا ضرورة حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة إذا كانت هناك رغبة حقيقية في تحقيق السلام والاستقرار على مستوى العالم.

وشدد على أن الرئيس السيسي يؤكد دائمًا أن القضية الفلسطينية لا تقتصر أهميتها على المنطقة العربية، وإنما تمثل قضية مركزية للعالم بأسره، موضحًا أن استمرار عدم التوصل إلى حل للقضية ومواصلة العدوان الإسرائيلي يفتحان أبوابًا متعددة للتوتر، ويشكلان تحديًا حقيقيًا أمام خطط التنمية التي تسعى دول العالم إلى تحقيقها، ومن بينها دول منطقة جنوب شرق آسيا.

 

 

اقتحام البلدات لا يتوقف.. قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات للفلسطينيين في الضفة الغربية| تفاصيل

كشفت ولاء السلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية من رام الله، أن حصيلة الاعتقالات في الضفة الغربية بلغت 17 مواطنًا فلسطينيًا، بينهم أسرى محررون، وفقًا لمكتب إعلام الأسرى، وذلك منذ ساعات الفجر الأولى وحتى وقت إعداد المداخلة.

وأوضحت أن قوات الاحتلال واصلت اقتحام القرى والبلدات الفلسطينية، بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين على قاطفي الزيتون، في ظل حماية قوات الاحتلال لهم.

وأضافت في مداخلة مع الإعلامي همام مجاهد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ  مستوطنين هاجموا قاطفي الزيتون في قريتي المغير وعين يبرود شرقي رام الله، وسرقوا محاصيل الزيتون وطردوا فلسطينيين من مزارعهم.

وأشارت إلى وقوع اعتداءات في قرية يتما جنوب نابلس، استهدفت فتيات فلسطينيات توجهن إلى مزارعهن لقطف الزيتون، ما أسفر عن إصابة خمس فلسطينيات بالاختناق، ونقلهن إلى المستشفيات لتلقي العلاج، لافتة، إلى تصاعد هجمات المستوطنين في قرية مخماس وطرد الفلسطينيين من أراضيهم.

وأوضحت ولاء السلامين أن قوات الاحتلال أبلغت فلسطينيين في هذه المناطق بأن أراضيهم تقع ضمن المنطقة «ج»، وطالبتهم بعدم الاقتراب منها أو دخولها، رغم تأكيد المراسلة أن هذه الأراضي مسجلة ومعروفة بأنها تتبع قرى وبلدات فلسطينية اعتاد سكانها قطف الزيتون فيها.

وذكرت، أن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان رصدت 18 اعتداءً للمستوطنين بحماية جيش الاحتلال منذ يوم أمس، تركزت في رام الله والبيرة ونابلس والقدس ومناطق أخرى، بالتزامن مع موسم قطف الزيتون الذي يمثل أحد المواسم المهمة للفلسطينيين.

القضية الفلسطينية الدولة الفلسطينية السلام الاستقرار الضفة الغربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تعليمات عاجلة للمدارس بشأن التقييمات تخفيفاً على الطلاب

أرشيفية

تنبيه عاجل من السفارة السعودية بالقاهرة لمواطنيها بسبب تطورات حركة الطيران

إيطاليا

رابط التقديم.. إيطاليا تفتح باب استقدام 165 ألف عامل أجنبي في 2027

الاهلي والزمالك

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري .. والقنوات الناقلة

ياسر إبراهيم

رغم تعافيه من الإصابة.. أحمد حسن يكشف سبب استبعاد ياسر إبراهيم من مباراة «القمة»

محمد عبدالناصر

الأهلي يحول القسط الأول من صفقة محمد عبدالناصر خلال أيام

صبري نخنوخ

محاكمة رجل الأعمال صبري نخنوخ وآخرين في قضية استعراض القوة والبلطجة.. اليوم

عزة رمزي

أول صورة لمضيفة الطيران المصرية شهيدة هجوم مطار الرياض

ترشيحاتنا

بسبب رفض فتاة الارتباط به.. وفاة عامل صيدلية بعد حقن نفسه بالأنسولين في أكتوبر

بسبب رفض فتاة الارتباط به.. وفاة عامل صيدلية بعد حقن نفسه بالأنسولين في أكتوبر

جانب من الاجتماع

الجيزاوي: الطلاب الوافدون سفراء جامعة بنها بالخارج.. وزيادة أعدادهم مؤشر لنجاح منظومة الرعاية

صورة ارشيفية

الثقافة تعلن في مؤتمر صحفي تفاصيل الدورة السابعة لجائزة الدولة للمبدع الصغير.. غدا

بالصور

جمال شعبان يكشف سبب وفاة كابتن خالد مرسي المفاجئة داخل الجيم.. ترك رضيعة عمرها 7 أشهر

جمال شعبان
جمال شعبان
جمال شعبان

طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية

طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية تصلح للفطار والعشاء
طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية تصلح للفطار والعشاء
طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية تصلح للفطار والعشاء

كنز لصحتك .. أهمية تناول الجوافة يومياً؟

اهمية تناول الجوافة فى اليوم؟
اهمية تناول الجوافة فى اليوم؟
اهمية تناول الجوافة فى اليوم؟

أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟

أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟
أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟
أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: حصاد الحروف

سامر شقير

سامر شقير يكتب: هل نستخدم التكنولوجيا أم بدأت التكنولوجيا تستخدمنا؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المحكمة الدولية تحت الوصاية!

الدكتورة نسرين حجاج

الدكتورة نسرين حجاج تكتب: أكتوبر ليس ماضيًا.. بل أمن قومي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: فيها حاجة حلوة.. النسخة الكورية

المزيد