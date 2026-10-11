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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إصابة ناقلة بمقذوف مجهول في مضيق هرمز.. وأضرار بالسفينة دون إصابات بين الطاقم

استهداف بحري
استهداف بحري
ملك ريان

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية ، بتلقي بلاغ بشأن تعرض ناقلة لإصابة بمقذوف مجهول أثناء وجودها في مضيق هرمز، أحد أبرز الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، والذي يمثل شريانًا رئيسيًا لحركة التجارة الدولية ونقل إمدادات الطاقة.

وأوضحت الهيئة، بحسب البلاغ، أن المقذوف تسبب في إلحاق أضرار بالناقلة، دون تسجيل أي إصابات بين أفراد طاقمها، مؤكدة أن جميع الموجودين على متن السفينة بخير.

ولم تتضح حتى الآن طبيعة المقذوف الذي أصاب الناقلة، أو مصدر إطلاقه، كما لم تتوافر تفاصيل إضافية بشأن حجم الأضرار التي لحقت بالسفينة، أو مدى تأثير الحادث على قدرتها على مواصلة الإبحار.

ويكتسب الحادث أهمية خاصة بالنظر إلى الموقع الاستراتيجي لمضيق هرمز، الذي يربط الخليج العربي بخليج عُمان وبحر العرب، ويمثل أحد أهم طرق عبور النفط والغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق العالمية.

وتثير مثل هذه الحوادث مخاوف بشأن سلامة الملاحة البحرية وأمن السفن التجارية، في ظل الأهمية الاقتصادية للمضيق وحساسية حركة الشحن عبره، خاصة بالنسبة إلى أسواق الطاقة العالمية. 

مضيق هرمز الملاحة البحرية الخليج العربي ناقلات النفط

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