عمر مرموش يتفوق على هالاند بـ إنجاز تاريخي في الدوري الإنجليزي

حقق النجم المصري عمر مرموش إنجازًا تاريخيًا مع نادي مانشستر سيتي، حيث سجل هاتريك في 13دقيقة وذلك حسبما اكد الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي.

هاتريك عمر مرموش مع مانشستر سيتي

سرعة الهاتريك: سجل مرموش ثلاثة أهداف في غضون 13 دقيقة و54 ثانية، متفوقًا على النجم النرويجي إيرلينج هالاند الذي سجل هاتريك في 17 دقيقة.

سجل مرموش ثلاثة أهداف في غضون 13 دقيقة و54 ثانية، متفوقًا على النجم النرويجي إيرلينج هالاند الذي سجل هاتريك في 17 دقيقة. الترتيب التاريخي: أصبح مرموش رابع أسرع لاعب يسجل هاتريك في تاريخ مانشستر سيتي، بعد سيرجيو أجويرو وكارلوس تيفيز ورحيم ستيرلينج.

يعتبر هذا الإنجاز تاريخيًا لمرموش، حيث يثبت قدراته العالية وسرعته في تسجيل الأهداف.

اصابة هالاند:

تعرض هالاند لإصابة طفيفة خلال المباراة.

وأكد المدير الفني بيب جوارديولا أن الإصابة ليست خطيرة، وأن هالاند سيكون جاهزًا لمواجهة ريال مدريد.

ترتيب أسرع هاتريك في تاريخ مانشستر سيتي: