"ملابس داخلية وأسماء الناس مكتوبة.. مفاجآت داخل القبور بالمنوفية"

نظم عدد من شباب قرية ساقية أبو شعرة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية حملة مكبرة لتنظيف مقابر القرية، وذلك بعد تزايد الأحاديث عن وجود أعمال سحرية مدفونة داخلها.





وأثناء عملية التنظيف، اكتشف المشاركون كميات كبيرة من الطلاسم والأوراق المكتوبة، بالإضافة إلى ملابس داخلية وصور وألعاب أطفال، ما أثار دهشتهم واستياءهم.





وأوضح خاطر صلاح، أحد المشاركين في الحملة، أنهم قاموا بفك وحرق جميع الأعمال التي تم العثور عليها، مؤكدًا أن بعض الأوراق كانت تحمل أسماء أشخاص معروفين في القرية.





وأشار إلى أن هذه الحملة شهدت مشاركة عدد كبير من شباب القرية، خاصة أنها الأولى منذ عام 2018. وأكد الأهالي أهمية استمرار هذه المبادرات للقضاء على أعمال السحر والشعوذة، داعين الجميع إلى نشر الوعي بمخاطرها وتأثيرها السلبي على المجتمع.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

https://youtube.com/shorts/vZ9a3ZlETr0?si=YVzqMv9OzKD9BQCk