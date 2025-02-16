الأنبا باسيليوس يلتقي مجلس أخوية السجون بمصر

التقى نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، وممثل مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، لدى خدمة مرشدية السجون، مجلس أخوية السجون بمصر، وذلك بمقر المطرانية.

حضر اللقاء الأخ روي موصللي، مسؤول أخوية السجون العالمية بالشرق الأوسط، حيث استمع صاحب النيافة إلى الآراء، والمقترحات، والمعوقات من قِبل الحاضرين.

كذلك، تمت مناقشة الأعمال التي أنجزت خلال الفترة الماضية، الخاصة بخطة عام ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥، كما عرض مسؤولي الخدمة خطة عمل الأخوية لعام ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦.

وقدم الأب المطران كلمات التشجيع للحاضرين، مؤكدًا لهم أهمية التفاني في الخدمة، وتفعيل الروح المسكونية، والعمل الجماعي، مختتمًا اللقاء ببعض التوصيات الرعوية.