أورمان الدقهلية.. توزيع 4500 لحاف على الأسر الأولى بالرعاية

أعلنت جمعية الأورمان بالدقهلية عن توزيع 4500 لحاف وبطانية على (36) جمعية الأورمان من توزيع عدد 4500 لحاف وبطانية بعدد (36) قرية بمراكز محافظة الدقهلية، وذلك ضمن حملة (ستر ودفا واطعام) وتنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية.



وشملت الخطة التفصيلية قرى 30بصار والمعصرة والبنزينة ومنشية شومان والجزاير وجمصة واصلاح الغيط الكبير بمركز بلقاس، وقريتي تاج العز والميهي بمركز تمى الامديد، وقريتي دكرنس والروبيعة بمركز دكرنس، وقريتي الحمرات ومنشاه مبارك بمركز منية النصر، وقرى كفرالمحمدية وميت يعيش ودنديط وميت العز وكوم النور والدبونية بمركز ميت غمر، وقريتي الغراقة وجراح مركز اجا، وقرى كفرعزام وكفرغنام وطماى الزهايرة وبرج نور العرب وبرقين والبلامون وكفرالروك وكفر طنبول الجديد وكفر طنبول القديم بمركز السنبلاوين، وقرى ميت جراح وطناح وسلامون القماش بمركز المنصورة.

وأكدت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية، أن العمل التنموي والإجتماعي، يشهد نهضة كبيرة، وتشبيك بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً، موجهه بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة.

وأكد محمود فؤاد، نائب رئيس جمعية الأورمان، أن حملة الجمعية السنوية لتوزيع الألحفة والبطاطين بدأت بالقرى الأكثر احتياجًا وقبل موسم الشتاء لكى تحقق الحملة هدفها وهو حماية الأسر غير القادرة من الصقيع وبرد الشتاء، مشيرًا إلى أن توزيع ألحفة وبطاطين الشتاء على غير القادرين نشاط خيرى موسمى أطلقته الأورمان قبل عدة سنوات وتحرص على تنفيذه مع قدوم فصل الشتاء من كل عام ونجحت من خلاله وحتى الآن في توزيع ملايين الألحفة والبطاطين على غير القادرين .

وأضاف أن جمعية الأورمان تقوم سنويًا بإطلاق ثلاث حملات خيرية موسمية وهى حملة توزيع ألحفة وبطاطين الشتاء على غير القادرين مع حلول فصل الشتاء من كل عام وحملة توزيع كراتين رمضان من المواد الغذائية مع قدوم شهر رمضان المبارك وحملة توزيع لحوم الاضاحى المحلية والمستوردة عقب عيد الاضحى المبارك من كل عام .