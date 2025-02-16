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وفقا للحسابات الفلكية.. قطر تعلن غرة شهر رمضان المبارك
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وفقا للحسابات الفلكية.. قطر تعلن غرة شهر رمضان المبارك

مدفع رمضان في قطر
مدفع رمضان في قطر
محمد الصاحى

أعلنت دار التقويم القطري، بالتعاون مع مركز العجيري العلمي في الكويت، أنه طبقا للحسابات الفلكية الدقيقة التي أجراها المختصون، فإن غرة شهر رمضان المبارك لعام 1446هـ، فلكيا، ستكون يوم السبت الموافق الأول من مارس المقبل.

وقال المهندس فيصل الأنصاري المدير التنفيذي لدار التقويم القطري وفق نا نشرته وكالة الأنباء القطرية، إنه من الممكن رؤية هلال شهر رمضان لعام 1446هـ مساء يوم التحري في سماء قطر أو الكويت؛ لأن الهلال سيغرب بعد غروب شمس يوم التحري بمدة قدرها 32 دقيقة.

وأوضح بيان مشترك لدار التقويم القطري ومركز العجيري العلمي أن هلال شهر رمضان لهذا العام سيولد يوم الجمعة الموافق 28 فبراير الجاري (يوم التحري)، وذلك الساعة (3:45) صباحا بتوقيت كل من الدوحة والكويت، (12:45) صباحا بالتوقيت العالمي.

وأضاف البيان: يبقي القرار الشرعي بدخول شهر رمضان المبارك لعام 1446هـ من اختصاص لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

الكويت شهر رمضان هلال شهر رمضان دار التقويم القطري

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