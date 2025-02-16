قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الأركان يتفقد إجراءات التأمين على الاتجاه الاستراتيجي الغربي
في ثالث مبارياته.. عمر مرموش يتفوق على محمد صلاح برقم قياسي
قرار عاجل من محكمة طنطا.. إخلاء سبيل اليوتيوبر أحمد أبوزيد في قضية النقد الأجنبي
وزير الاتصالات يستعرض استراتيجية الوزارة لتنمية ريادة الأعمال والشركات الناشئة التكنولوجية
دعاء النصف الثاني من شعبان .. كلمات لا ترد في جوف الليل
مراسل القاهرة الإخبارية: الفلسطينيون ينتظرون دخول «المنازل المتنقلة».. والاحتلال يتنصل
هل ستصرف قبل رمضان؟.. موعد صرف معاشات مارس 2025
الداخلية تكشف حقيقة وقوع مشاجرة داخل مدرسة بالقاهرة
15 شاحنة مواد غذائية هدية جنوب سيناء لأهل غزة.. صور وفيديو
نتنياهو ووزير خارجية أمريكا يتفقان على أمرين بخصوص حماس وإيران
وفقا للحسابات الفلكية.. قطر تعلن غرة شهر رمضان المبارك
منتخب مصر يواجه الصين في افتتاح كأس الأمم العالمية للهوكي غدًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

وزير الاتصالات: نستهدف تدريب 500 ألف على القدرات الرقمية.. وزيادة عدد المدارس إلى 27

االلدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات
االلدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات
ماجدة بدوى   -  
فريدة محمد

عرض الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات استراتيجية تنمية ريادة الأعمال و الشركات الناشئة التكنولوجية ، مشيرا إلى أن فرص النجاح في مشروعات ريادة الأعمال لاتزيد عن 10 % وهذه النسبة عالمية وليست متواضعة لأنها تعتمد على الإبداع والإبتكار .

 وأوضح أن هناك عناصر كثيرة جدا هي ما تحدد نسب نجاح مشروعات ريادة الأعمال تتعلق بالسوق والجمهور المستهدف والقدرة على المنافسة ، مؤكدا أن أنشطة مراكز إبداع مصر الرقمية لا تستهدف فقط منح أفكار لمشروعات ريادة اعمال تكنولوجية وإنما المساهمة في التمكين على تنفيذ الفكرة والمشروعات ودراسة السواق التي نستهدفها ، ومنح القدرة على المنافسة. 

و لفت إلى أن الاستراتيجية تنمية مشروعات ريادة الأعمال ترتكز على بناء القدرات ، ورعاية الإبداع وإستقبال رواد الأعمال وتدريبهم ، والنفاذ للأسواق سواء محلية أو أقليمية في ظل منظومة اقتصادية أهم تحدياتها المنافسة الشرسة . 

وقال أنه في مرتكز بناء القدرات نستهدف تدريب 500 ألف متدرب خلال العام المالي الحالي وهذا أمر ضروري وخاصة في المنافسة الشرسة التي نواجهها ، حيث يتم تدريب خريجو التخصصات التكنولوجية ، والتخصصات غير التكنولوجية ، والطلاب في كافة مراحل التعليم ، وكافة فئات المجتمع . 

وعن مبادرات بناء القدرات لكافة الفئات قال إن هناك 19 مدرسة تكنولوجية تطبيقية في 19 محافظة ومخطط زيادتها إلى 27 مدرسة لنغطي جميع المحافظات خلال العام الحالي . 

و قال أن جامعة مصر المعلوماتية هي الأولى من نوعها في إفريقيا وقد وقعت هذه الجامعة شراكة مع الجامعات المرموقة في الولايات المتحدة الأمريكية ، مشيرا إلى أن الجامعة تستهدف الأوائل من الثانوية العامة لتضم بين عناصرها الطلاب المتفوقين فلا نسعى لأعداد كبيرة بقدر ما نريد العناصر المتفوقة. كما عرض المبادرات الرقمية والتي تشمل جميع الأعمار وتستهدف لتأهيل مختلف الفئات لسوق العمل ، فضلا عن التوسع في نشر الثقافة الرقمية

وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت مشروعات ريادة الأعمال الإبداع الإبتكار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني

الملكة رانيا تعلن عن وصول حفيد جديد| صور

امتحانات شهر مارس 2025

جدول امتحانات شهر مارس 2025 لطلاب المدارس .. قرارات عاجلة الآن

المرتبات

زيادة المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.. رئيس الوزراء يحدد موعد التنفيذ

حالة الطقس

حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأحد إلى الجمعة.. تفاصيل كاملة

زيزو يقترب من المشاركة فى كأس العالم للأندية | تفاصيل

زيزو يقترب من المشاركة في كأس العالم للأندية | تفاصيل

بديل بطاقة التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد 2025

بديل بطاقة التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد 2025

اضاءة لمبة التلاعب بعد الكهرباء

أسباب إضاءة لمبة التلاعب في عداد الكهرباء.. احذر من رقم 2

معاش مارس هتقبضه قبل رمضان.. كيف تصرفه قبل أول الشهر من البريد؟

معاش مارس هتقبضه قبل رمضان.. كيف تصرفه من البريد قبل الموعد المحدد؟

ترشيحاتنا

منتخب اليد

برشلونة يدخل في مفاوضات جادة مع لاعب منتخب مصر لكرة اليد

وزير الشباب والرياضة

وزير الشباب والرياضة يلتقي رئيس اتحاد الكرة الطائرة لمناقشة خطة تطوير اللعبة

محمد صلاح

قبل مواجهة الليلة.. سجل محمد صلاح ضد ولفرهامبتون في البريميرليج

بالصور

رئيس الأركان يتفقد إجراءات التأمين على الاتجاه الاستراتيجي الغربي

رئيس الأركان يتفقد إجراءات التأمين على الإتجاه الإستراتيجى الغربى
رئيس الأركان يتفقد إجراءات التأمين على الإتجاه الإستراتيجى الغربى
رئيس الأركان يتفقد إجراءات التأمين على الإتجاه الإستراتيجى الغربى

خلي بالك.. منتجات رمضانية تصيبك بأخطر الأمراض

رمضان
رمضان
رمضان

طريقة عمل سلطة تكا الخضار بالمايونيز

سلطة
سلطة
سلطة

ماذا يحدث لجسمك عند شرب زيت الزيتون على الريق

زيت الزيتون
زيت الزيتون
زيت الزيتون

فيديو

رئيس الأركان يتفقد إجراءات التأمين على الإتجاه الإستراتيجى الغربى

رئيس الأركان يتفقد إجراءات التأمين على الاتجاه الاستراتيجي الغربي

طليق هنا شيحة

مش عارف أشوف ولادي.. طليق هنا شيحة يستغيث

سيمون

ناهد شاكر تفاجئ سيمون: شادية قالت عنك لذيذة

تامر حسني والمعجبة

كلمته أسباني.. تامر حسني يتعرض لموقف مفاجئ من معجبة على المسرح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المنامة على موعد مع الوحدةومؤتمر الحوار الإسلامي يبشر بعهد جديد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كلنا وراءك يا سيسي

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين.. بورًا عليهم

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: نصيب المرأة المصرية من قانون الإجراءات الجنائية الجديد

زينب عبد الرازق

زينب عبد الرزاق تكتب: غزة ملك لـ جدي

المزيد