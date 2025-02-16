المشدد 6 سنوات لطبيب تسبب في وفاة طفل أثناء استئصال اللوز بالشرقية

اصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار على أحمد رجب، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حسام محمد مكاوي وحسام الهجرسي وخالد عودة، وسكرتارية محمد فاروق، حكمها بمعاقبة طبيب بالسجن 6 سنوات، لتسببه فى وفاة طفل أثناء إجراء تدخل جراحى له لاستئصال اللوزتين داخل مستشفي خاص بمدينة الزقازيق.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية ، إخطارا يفيد ورود بلاغا يتهم "ع ص "طبيب أنف وأذن وحنجرة بمستشفى " ص س " التخصصي بأن أحدث عمدا جرحا بالطفل المجنى عليه "أحمد محمد"، كما ورد بتقرير الطب الشرعي أن أجرى له تدخل جراحي (استئصال اللوزتين ) وهو غير مختص بإجراء الجراحات وهو يعلم بذلك وفي غير حالة ضرورة تجبره عليها ولم يقصد من ذلك قتله ولكن افضى إلى موته على النحو المبين بالتحقيقات.

وقد تبين من أقوال والد الطفل ويدعي " محمد عبده" 31 عاما سائق بالهيئة العامة الطرق ومقيم بمركز منيا القمح بقيام المتهم بإجراء تدخل جراحي لنجله المتوفى إلى رحمة من مولاه ( استئصال اللوزتين ) بمستشفى" ص س " وعلى إثر ذلك التدخل الجراحي تسبب في تدهور حالة نجله الصحية وحدوث نزيف مما أدى إلى وفاته.

كما توصلت التحقيقات لصحة الواقعة من أن المجني عليه تم إجراء تدخل جراحي له ( استئصال اللوزتين) بمستشفى "ص س " وأن المتهم هو القائم بإجراء ذلك التدخل الجراحي ،وأن الحالة المرضية للمجنى عليه لا تستدعى إجراء تدخل جراحي عاجل لكونه عقب توقيع الكشف الطبي عليه تم تحديد موعد لإجراء التدخل الجراحي.

وتم إحالة المتهم الي محكمة جنايات الزقازيق محبوسا علي ذمة القضية رقم 18998 لعام 2024 جنايات ثان الزقازيق والمقيدة برقم 6463 كلى جنوب الزقازيق لسنة 2024، والتي أصدرت حكمها المتقدم.