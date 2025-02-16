خلال القمة الإفريقية.. مطالب بالإفراج الفوري عن الأسرى الفلسطينيين ورفض التهجير

أكدت القمة الإفريقية على قضايا عدة خلال انعقادها، بينما شدد البيان الختامي للقمة الإفريقية على مطالب بالإفراج الفوري عن جميع الأسرى الفلسطينيين خصوصًا النساء والأطفال، وفق ما أوردت وسائل إعلام عدة.

وذكر البيان الختامي للقمة الإفريقية :"نرفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم ونعده مخالفًا للقانون الدولي وخرقًا لا يجب التماهي معه".

وأضاف البيان : “حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع وتحقيق الاستقرار في المنطقة”.

وأفاد البيان الختامي للقمة الإفريقية بإدانته بشدة الحرب الإسرائيلية والعدوان الهمجي على غزة والذي لم يدخل الهدنة إلا الشهر الماضي في يوم 19 منه فقط بعد 15 شهرًا من العدوان والإبادة، وفق ما أوردت صحف دولية.

وذكر البيان الختامي للقمة الإفريقية إنه يرفض انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي واستهدافها المدنيين والبنية التحتية.

كما أكد البيان الختامي للقمة الإفريقية، على إن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في حق الفلسطينيين وتجب محاكمتها دوليًا وبشكل واضح لا لبس فيه، وإن تجاوزتها لا يجب لها أن تمر.

وأردف البيان الختامي للقمة الإفريقية بالدعوة إلى وقف التعاون والتطبيع مع إسرائيل حتى تنهي احتلالها وعدوانها على فلسطين.

وانعقدت اليوم الأحد بمقر المنظمة الإفريقية بأديس أبابا اجتماع القمة العادية الـ 38 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي.

وتميز اليوم الأول لهذه القمة، على الخصوص، بانتخاب وزير خارجية جيبوتي، محمود علي يوسف رئيسا جديدا لمفوضية الاتحاد الإفريقي.

وكان المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي قد انتخب، عشية القمة، أربعة مفوضين للمنظمة، ويتعلق الأمر بمفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن، ومفوض الصحة والشؤون الإنسانية والتنمية الاجتماعية، ومفوض الفلاحة والتنمية القروية والاقتصاد الأزرق والبيئة المستدامة، فضلا عن مفوض الطاقة والبنيات التحتية.