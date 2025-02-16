جامعة سوهاج: استمرار استقبال مصابي غزة وتقديم الرعاية الطبية لهم

أكد رئيس جامعة سوهاج الدكتور حسان النعماني إن مستشفيات الجامعة تواصل استقبال المصابين الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة، وذلك في إطار جهود مصر المستمرة لدعم الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأضاف النعماني - في تصريح اليوم، الأحد، أن الجامعة ملتزمة بتقديم كافة أشكال الدعم الطبي واللوجستي للجرحى الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن وزارة التعليم العالي بقيادة الدكتور أيمن عاشور وضعت خطة متكاملة؛ لضمان تقديم الرعاية الصحية الشاملة للمصابين، سواء من خلال التدخلات الطارئة أو برامج التأهيل والعلاج الطبيعي للحالات الحرجة والمزمنة.

أوضح أن المستشفى الجامعي استقبل حتى الآن 79 مصابًا ومرافقيهم، حيث تم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم حتى تماثلوا للشفاء، لافتا إلى أن المستشفى استقبل مؤخرًا 16 مصابًا وذويهم، وتم إدراجهم ضمن برامج علاجية متكاملة تحت إشراف فرق طبية متخصصة.

وتابع: أن الإصابات تنوعت بين جروح ناتجة عن العدوان، وأمراض مزمنة مثل: سرطان القولون والكبد والثدي، بالإضافة إلى حالات الكسور والإصابات المتفرقة.

وأكد أن الفرق الطبية بالمستشفى تبذل أقصى الجهود؛ لضمان تقديم الرعاية الصحية وفق أعلى المعايير، استمرارًا لدور مصر في مساندة الشعب الفلسطيني وتخفيف آلام المرضى.