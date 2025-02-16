خبير أمني: مصر ترفض مخطط التهجير وتتابع تطورات الأزمة في غزة

أكد العقيد حاتم صابر، الخبير الأمني والعسكري، أن الدبلوماسية المصرية كانت على دراية تامة بتداعيات الأزمة في قطاع غزة منذ بدايتها، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية قرأت المشهد السياسي بدقة قبل اندلاع العدوان، واستعدت مسبقًا بعدة سيناريوهات لإدارة الأزمة.

رفض مصري قاطع لمخطط التهجير

وأوضح صابر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيرين عفت في برنامج «اليوم» على قناة «دي إم سي»، أن المخطط الأمريكي الإسرائيلي يهدف إلى تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم، في محاولة لتصفية القضية الفلسطينية، إلا أن مصر أكدت مرارًا رفضها القاطع لهذا السيناريو، مشددًا على أنه لن يُسمح بتنفيذه تحت أي ظرف.

تحذيرات من تداعيات التهجير

وأضاف أن القيادة السياسية المصرية تدرك تمامًا خطورة تنفيذ أي مخطط لتهجير الفلسطينيين، وما قد يترتب عليه من تداعيات خطيرة على استقرار المنطقة، لافتًا إلى أن الشعب الفلسطيني واجه خلال الأشهر الـ15 الماضية أوضاعًا قاسية من العدوان والقتل والإبادة الجماعية.