القبض على السائق المتهم بدهـ.ـس شاب في حلوان

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على السائق المتهم بالاصطدام بشاب على الطريق بمدينة حلوان جنوب القاهرة، مما تسبب في وفاته في الحال.

وكشفت تحريات أجهزة أمن القاهرة ملابسات الواقعة حيث تبين أنه أثناء عبور المجني عليه الطريق اصطدم به السائق الذي لم يستطيع تفاديه مما نتج عنه مصرعه في الحال متأثرا بالإصابات التي لحقت به.

وكان شاب قد لفظ أنفاسه الأخيرة في حادث مروري بمنطقة حلوان جنوب القاهرة، حيث صدمته سيارة مسرعة أثناء عبور الطريق، وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة في القاهرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة حلوان تضمن ورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث مروري على الطريق في حلوان، وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث.

بالانتقال والفحص، تبين مصرع شاب إثر اصطدام سيارة مسرعة به أثناء عبوره الطريق، وتم نقل الجثمان إلى المشرحة، والتحفظ على سائق السيارة.