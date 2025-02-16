شباب المقاولون 2005 يفوز على الأهلي بثنائية في دوري الجمهورية

حقق فريق شباب المقاولون العرب مواليد 2005 انتصاره الثالث علي التوالي، حيث تمكن من الفوز على فريق الأهلي بنتيجة 2-1، بدوري الجمهورية للشباب .

سجل ثنائية المقاولون مهند محمد، ومحمد عبد الناصر، في المباراة التي أُقيمت على ملعب المقاولون، ضمن منافسات دوري بطولة الجمهورية.

ويقود فريق المقاولون فنيًا محمد سعد مديرا فنيا وسعد عبد الباقي مدربا عاما وتونسي أبو الليل مدربًا لحراس المرمى، الدكتور نادر نشأت مخطط الأحمال التدريبية، وهاني عدلي إداري الفريق، ومنصور عبد المعين اخصائي إصابات الملاعب تحت قيادة يسري عبد الغني، رئيس قطاع الناشئين، ومحمد عبد العزيز زيزو مشرفا على فرق الشباب والناشئين بالنادي.