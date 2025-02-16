أمجد سعده: وزارة الزراعة تضخ كميات كبيرة من السلع استعدادا لشهر رمضان

أكد اللواء أمجد سعده، مستشار وزير الزراعة، أن الوزارة بدأت ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية في المنافذ التابعة لها منذ شهر شعبان، استعدادًا لاستقبال شهر رمضان، مشيرًا إلى أن هناك نحو 400 منفذ ثابت على مستوى الجمهورية تعمل على تلبية احتياجات المواطنين على مدار العام.

79 منفذًا جاهزًا ومئات الأطنان من السلع الغذائية

وخلال لقائه ببرنامج "الساعة 6"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على قناة "الحياة"، أوضح سعده أنه تم تجهيز 79 منفذًا من إجمالي 400 منفذ بمئات الأطنان من المواد الغذائية، إضافةً إلى 200 منفذ للإصلاح الزراعي، و65 منفذًا للقطاع الإنتاجي، و65 منفذًا للزراعات المحمية، و79 منفذًا تابعًا لاتحاد المجالس.

افتتاح منافذ جديدة وشوادر غذائية في 14 محافظة

وأشار مستشار وزير الزراعة إلى أن المنافذ تعمل على تقديم الخدمات طوال العام، حيث تم افتتاح منفذين جديدين في باب الشعرية ومدينة نصر بالحى العاشر، بالإضافة إلى المنافذ الثابتة.

كما كشف عن خطط لإقامة شوادر غذائية في 14 محافظة قبل شهر رمضان، إلى جانب افتتاح معرض هذا الأسبوع في نادي الزراعيين بالدقي ومركز البحوث الزراعية على مساحة 600 متر، والذي يوفر مختلف السلع والمنتجات للمستهلكين بأسعار مناسبة.