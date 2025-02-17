"الإذاعة المصرية عبر الزمن" محاضرة بـ متحف كوم أوشيم

نظم قسم التراث اللامادي بمتحف كوم أوشيم محاضرة أون لاين تحت عنوان "الإذاعة المصرية عبرالزمن" ، القتها نرمين نبيل ، مسؤولة قسم التراث اللامادي .



أوضحت إدارة متحف كوم أوشيم ، أن المحاضرة تناولت عدة عناصر منها ، أبرزها نشأة الإذاعة المصرية وبداياتها ،بالإضافة إلى عرض بعض الوثائق التاريخية التى تزامنت مع إنطلاق الإذاعة المصرية.



أفادت إدارة المتحف ، أن المحاضرة تناولت أيضا أشهر البرامج والمسلسلات الإذاعية ، بالإضافة إلى تسجيلات صوتية لأهم البيانات الإذاعية ، والتى أُرت المحاضرة.



يذكر أن ويتكون المتحف من طابقين وعدد القطع الأثرية المعروضة به 313 قطعة أثرية من مختلف العصور التاريخية من قبل التاريخ مرورا بالعصر الفرعونى واليونانى الرومانى والإسلامى والقبطى ومن أشهر القطع الأثرية به بورتريهات الفيوم وعدد من المومياوات وقطع من البردى وتمت إعادة تأهيل المتحف بتمويل ذاتى من وزارة الآثار، حيث شملت أعمال الترميم والتطوير، وتعلية السور الحديدى حوله بارتفاع 3 أمتار، وإنشاء أبراج حراسة، وتغيير منظومة الإضاءة وتركيب كاميرات للمراقبة، وتغيير دهانات الواجهات، وإعداد وتطوير فتارين العرض المتحفى.

ومن أهم اللوحات بالمتحف أيقونة يوسف النجار وهى لوحة خشبية عمرها 3 قرون تزين الطابق العلوى من المتحف وبها القديس يوسف النجار يحمل السيد المسيح وهو طفل، ويعتبر المتحف بمثابة نموذج بسيط وواضح لمتاحف المواقع الأثرية

