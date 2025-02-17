تخفيضات ضخمة.. الفراخ بـ 120.. واللحمة بـ 185 |اعرف المكان

تولى الحكومة اهتمام خاص بتوفير السلع الأساسية للمواطنين ،في ظل قدوم شهر رمضان الكريم والذى يكون له ترتيبات خاصة في جميع بيوت المصريين .



ووفرت الحكومة عبر معرض أهلا رمضان 2025 ،صنف من أضخم المعارض الخاصة بالسلع الغذائية على مدار العام ، وتخفيضات وصلت إلى 30% مع الحافظ على الجودة الخاصة بالمنتجات .



وفي إطار ذلك رصد صدى البلد أبرز أسعار السلع الغذائية التى وفرها معرض اهلا رمضان 2025 المقام في أرض المعارض ، والتى تناولت أسعاره اللحوم والدواجن ضمن سلسلة كبيرة من السلع .



أسعار السلع الغذائية



1-اللحوم كتل 1كيلو بـ 180 جنيه

2- عبوة لحم قطع مجمدة 1 كيلو بـ 185

3- عبوزة لحوم قطع مجمدة 500 جرام بـ 92

4-عبوة لحوم قطع مجمدة بـ 250 جرام بـ 47

5-دواجن مجمدة 1كيلو بـ 120

6-دواجن مجمدة 1100 جرام بـ 132

7-كفتة 800 جرام بـ 185

8-مكس كباب 800 جرام بـ 235

9-سجق بقرى 400 جرام بـ 90

10-كيس أرو أبيض 1 كيلو بـ 28

11-كيس سكر أبيض 1 كيلو بـ 30

12-زجاجة زيت عباد شمس أوكرانى 1 لتر بـ 63

يذكر أن افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، المعرض الرئيسي "أهلاً رمضان 2025" بأرض المعارض بمدينة نصر، الذي تنظمه وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع عدد من الوزارات، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والاتحاد العام للغرف التجارية، والغرفة التجارية بالقاهرة، وذلك خلال الفترة من ١٦ إلى ٢٦ فبراير الجاري.