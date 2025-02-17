قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تركي الفيصل عن دعوة ترامب لتهجير الفلسطينيين: الكلام سهل
مواعيد مباريات اليوم في الجولة 14 من دوري Nile والقنوات الناقلة
سعر الجنيه الذهب الآن في مصر
تخفيضات ضخمة.. الفراخ بـ 120.. واللحمة بـ 185 |اعرف المكان
روشتة شرعية للاستعداد لشهر رمضان .. تعرف عليها
كيم جونج أون يأمر بمنع عرض مباريات توتنهام في كوريا الشمالية
زيزو: المبادئ تمنعني من السخرية من أي ناد أو الهجوم على الأهلي
سعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم الإثنين
محمد بن سلمان يبحث مع ماكرون الأوضاع الإقليمية والدولية
270 مليون جنيه.. تطورات جديدة في ملف تجديد زيزو مع الزمالك
مصرع 9 أشخاص في الولايات المتحدة بسبب الطقس السيئ
تيم كوك يلمح إلى موعد إطلاق iPhone SE 4
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تخفيضات ضخمة.. الفراخ بـ 120.. واللحمة بـ 185 |اعرف المكان

سلع غذائية - ارشيفية
سلع غذائية - ارشيفية
محمد الاسكندرانى

تولى الحكومة اهتمام خاص بتوفير السلع الأساسية للمواطنين ،في ظل قدوم شهر رمضان الكريم والذى يكون له ترتيبات خاصة في جميع بيوت المصريين .


ووفرت الحكومة عبر معرض أهلا رمضان 2025 ،صنف من أضخم المعارض الخاصة بالسلع الغذائية على مدار العام ، وتخفيضات وصلت إلى 30% مع الحافظ على الجودة الخاصة بالمنتجات .


وفي إطار ذلك رصد صدى البلد أبرز أسعار السلع الغذائية التى وفرها معرض اهلا رمضان 2025 المقام في أرض المعارض ، والتى تناولت أسعاره اللحوم والدواجن ضمن سلسلة كبيرة من السلع .


أسعار السلع الغذائية 


1-اللحوم كتل 1كيلو بـ 180 جنيه 
2- عبوة لحم قطع مجمدة 1 كيلو بـ 185 
3- عبوزة لحوم قطع مجمدة 500 جرام بـ 92 
4-عبوة لحوم قطع مجمدة بـ 250 جرام بـ 47 
5-دواجن مجمدة 1كيلو بـ 120 
6-دواجن مجمدة 1100 جرام بـ 132
7-كفتة 800 جرام بـ 185
8-مكس كباب 800 جرام بـ 235
9-سجق بقرى 400 جرام بـ 90 
10-كيس أرو أبيض 1 كيلو بـ 28 
11-كيس سكر أبيض 1 كيلو بـ 30 
12-زجاجة زيت عباد شمس أوكرانى 1 لتر بـ 63
يذكر أن افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، المعرض الرئيسي "أهلاً رمضان 2025" بأرض المعارض بمدينة نصر، الذي تنظمه وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع عدد من الوزارات، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والاتحاد العام للغرف التجارية، والغرفة التجارية بالقاهرة، وذلك خلال الفترة من ١٦ إلى ٢٦ فبراير الجاري.

شهر رمضان السلع أسعار السلع الغذائية معرض أهلا رمضان معرض أهلا رمضان 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد قرار تبكيرها رسميًا.. صرف مرتبات فبراير 2025 للعاملين في الحكومة هذا الموعد

بعد قرار تبكيرها رسميًا.. صرف مرتبات فبراير 2025 للعاملين في الحكومة هذا الموعد

زيادة المعاشات رسميًا.. رئيس الوزراء يعلن موعد التنفيذ في مؤتمر صحفي

زيادة المعاشات.. مدبولي يعلن رسميًا موعد التنفيذ في مؤتمر صحفي

وزير التربية والتعليم

مواعيد المدارس في رمضان .. التعليم تحسم الجدل

شروط دخول سيارات المصريين بالخارج المستوردة بدون رسوم جمركية

شروط دخول سيارات المصريين بالخارج المستوردة بدون رسوم جمركية

خبز

قرار هام من وزير التموين بشأن أصحاب المخابز في رمضان 2025

الصيام

هل يجوز الصيام في النصف الثاني من شهر شعبان؟ الأزهر للفتوى يجيب

اسعار الذهب

شعبة الذهب توضح أسباب ارتفاع الأسعار لمستوى قياسى .. فيديو

مشغولات ذهبية

آخر تحديث.. سعر الذهب اليوم في مصر

بالصور

مي عمر تخطف الأنظار بملابس كاجوال| صور

مي عمر
مي عمر
مي عمر

إبرام نشأت: أقدر أصنف أسماء جلال نجمة إغراء عشان وضعت نفسها في المنطقة دي .. فيديو

إبرام نشأت مع تقى الجيزاوي
إبرام نشأت مع تقى الجيزاوي
إبرام نشأت مع تقى الجيزاوي

Conclave الأفضل.. القائمة الكاملة لجوائز البافتا البريطانية لعام 2025

البافتا
البافتا
البافتا

محافظ الشرقية يشهد إطلاق صندوق "تحيا مصر" قوافل أبواب الخير خلال شهر رمضان

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

اعترافات سفــ.ــاح المعمورة

خليفة ريا وسكينة … اعترافات سفــ.ــاح المعمورة تكشف عن مفاجآت

بوسي

قصة جديدة .. المطربة بوسي تحير الجمهور بعد احتفالها بعيد الحب

إبرام نشأت مع تقى الجيزاوي

إبرام نشأت: أقدر أصنف أسماء جلال نجمة إغراء عشان وضعت نفسها في المنطقة دي .. فيديو

عصام صاصا

غيبنا وغاب الإبداع.. عصام صاصا يطرح أحدث أغانيه بعد خروجه من السجن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المنامة على موعد مع الوحدةومؤتمر الحوار الإسلامي يبشر بعهد جديد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كلنا وراءك يا سيسي

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين.. بورًا عليهم

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: نصيب المرأة المصرية من قانون الإجراءات الجنائية الجديد

زينب عبد الرازق

زينب عبد الرزاق تكتب: غزة ملك لـ جدي

المزيد