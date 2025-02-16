نتنياهو يتحدى: لن نسمح باستهداف إسرائيل ويجب منح سكان غزة خيار المغادرة

أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن رئيس الأركان الجديد إيال زامير ملتزم تجاه إسرائيل والجيش، ولديه توجه هجومي، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وقال نتنياهو في تصريحات له: "لن نسمح باستهداف إسرائيل من لبنان أو أي مكان آخر، وعلى لبنان تفكيك حزب الله، وإن لم يفعل ذلك، سنقوم نحن بهذه المهمة، ولن نسمح بأن تُستخدم سوريا كقاعدة لمهاجمة إسرائيل، نحن ملتزمون بمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، ويجب منح سكان غزة خيار المغادرة".

وأضاف أن إسرائيل ستتعامل مع المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية بكل حزم، بدعم أمريكي.